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Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами 

Газета.Ru + ещё 2 52 минуты назад
Фото: EPA
Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Отмечается, что госсекретарь требует от Ирана ратификации Палермской конвенции и Конвенции по борьбе с финансированием террористов в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
"Сегодня Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) отреагировала на сознательный отказ Ирана заняться своими проблемами систематического отмывания денег и финансирования терроризма", — говорится в документе.
Как уточняется, FATF требует усилить контроль над находящимися в Иране финансовыми организациями.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает, что Иран сбил американский беспилотник для начала диалога с Вашингтоном.
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В мире , Дональд Трамп , ФАТФ , Иран , Тегеран
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