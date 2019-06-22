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Лидеры «желтых жилетов» призвали заблокировать Францию 

360tv.ru + ещё 1 26 минут назад
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
Участники протестного движения «желтых жилетов» готовятся к очередной, 32-й по счету акции, которая пройдет во Франции в эту субботу. Один из неформальных лидеров протестов Эрик Друэ призвал своих единомышленников блокировать дороги и предприятия любыми доступными способами, сообщил новостной телеканал LCI.
В группе Le Nombre Jaune («Желтое число») в Facebook Друэ призвал сторонников «блокировать страну», добавив, что согласовывать акции с властями бесполезно.
Другие лидеры движения предлагали сторонникам координировать свои действия через соцсети и, если поблизости нет крупных демонстраций, выходить на круговые перекрестки. К такому протесту «желтые жилеты» прибегали еще в ноябре 2018 года, когда выражали недовольство ростом цен на бензин.
«Желтые жилеты» сменили тактику на фоне снижения числа демонстрантов. В прошлую субботу в МВД Франции насчитали всего 7000 протестующих по всей стране. В Париже на улицы вышли менее тысячи человек.
В группе Le Nombre Jaune заявляли о 18,5 тысячи демонстрантов.
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