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Названа дата массовой депортации мигрантов из США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: REUTERS/Jose Cabezas
Иммиграционная таможенная полиция США начнет операцию по массовой депортации нелегальных мигрантов 23 июня. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, операция по депортации нелегалов пройдет в 10 городах США.
Как отмечается, мигранты будут, в частности, депортированы из Хьюстон, Чикаго и Лос-Анджелеса.
При этом операция ведомства затронет около 2 тысяч семей мигрантов.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов.
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