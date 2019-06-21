Порошенко на грани провала: Украина полностью меняет власть

20 июня КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Верховной рады , а это значит, что досрочные выборы пройдут — ровно через месяц. Результаты опросов показывают, что украинский народ желает полной смены власти. В настоящее время в Раду проходят «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — за жизнь», «Голос», «Батькивщина» и «Европейская солидарность». Причем Петр Порошенко может уже второй раз потерпеть поражение от человека, толком не имеющего опыта в политике, — Святослава Вакарчука

Конституционный суд Украины признал указ Зеленского о роспуске Верховной рады соответствующим основному закону. Это означает, что партии не зря готовились к досрочным выборам, которые состоятся ровно через месяц, 21 июля.

Указ президента поддержали 11 судей, пятеро выступили против — это первая победа Зеленского. Досрочные выборы, судя по всему, полностью изменят правящую верхушку Украины — у представителей прежнего правительства попросту нет шансов удержать власть в своих руках.

Стоит отметить, что досрочные выборы на руку не только новому президенту и его только созданной партии «Слуга народа».

Рейтинг партии Петра Порошенко начал падать, и сейчас находится на грани проходного барьера (5%). Согласно опросу социологической группы «Рейтинг», проведенному с 8-12 июня, экс-президента готовы поддержать ровно 5% среди уже определившихся избирателей. Если же брать результат среди всех опрошенных — то партия набирает всего 3,6%.

Этот результат говорит о многом. Еще совсем недавно партия держалась на третьей строчке рейтинга с поддержкой в 7,8%.

Перед Порошенко и его «Европейской солидарностью» стоит задача не допустить дальнейшего падения рейтинга, иначе экс-президенту и его соратникам придется и вовсе попрощаться с местами в парламенте.

Остальные же партии, представляющие правительство 2014-2019 года, с большой долей вероятности не пройдут проходной барьер. Некоторые депутаты «Народного фронта» примкнули к «Европейской солидарности», в том числе и спикер Рады Андрей Парубий . К слову, тут, возможно, и кроется одна из причин падения рейтинга партии Порошенко.

Осознавая необходимость в серьезном ребрендинге, бывший Блок Петра Порошенко вычеркнул имя своего лидера из названия партии и анонсировал серьезные перемены.

Эффект от тотального поражения Порошенко на президентских выборах еще не прошел. Фигура политика спустя пять лет его нахождения на посту главы государства, очевидно, вызывает у людей раздражение. Пошатнуть рейтинг партии могут начатые на Украине уголовные дела против Порошенко. А на фоне колоссального успеха Зеленского и его призывов к роспуску Рады, кабинета министров и полному обновлению кадрового политического состава шансы партии экс-президента выглядят еще хуже.

В этих условиях «Европейская солидарность» и решила сделать ставку на обновление, чтобы попытаться избавиться от негативной репутации.

Впрочем, 9 июня партия предоставила список депутатов. В первой тройке «Европейской солидарности» идут сам Порошенко, спикер Рады Андрей Парубий и первый его заместитель Ирина Геращенко. То есть, несмотря на изменения в названии, лицом партии остались те же люди, которые буквально олицетворяют нынешнее правительство.

Еще одной серьезной опасностью для политической карьеры Порошенко неожиданно стала новая медийная фигура в политическом пространстве Украины — солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук и его партия «Голос».

Рейтинги этой политсилы стабильно растут. Если в начале июня «Голос» имел поддержку 5,6%, то сейчас, согласно опросам «Рейтинга», партия обогнала и «Батькивщину», и «Европейскую солидарность», отобрав у нее третье место в рейтинге (8,1%).

Вакарчук заручился теми же козырями что и Владимир Зеленский — незапятнанная репутация и огромный ресурс в виде уже имеющейся и стабильной любви народа. Вакарчук, как и Зеленский, красноречиво говорит о борьбе с прежней властью на своих съездах, а после проводит концерты, которые не считает агитационными или, по крайней мере, уверенно об этом говорит. Как и Зеленский, он делает упор на новых лицах в политике, не замешанных в скандалах и коррупции.

При этом артист ориентируется на другой электорат, а именно, электорат Порошенко — националистически настроенная часть общества. Лидер «Голоса» известен своими проевропейскими взглядами, а его риторика по части внешней политики практически идентична риторике Порошенко.

«Я думаю, что НАТО — это очевидный для нас сегодня стратегический выбор, чтобы противостоять тем вызовам, которые у нас сейчас есть, чтобы противостоять российской агрессии», — говорит он.

Вакарчук может легко забрать голоса у экс-президента. Примечательно, что уже второй раз основную угрозу для Порошенко представляет артист, толком не имеющий политического опыта.

В отличие от «Солидарности» Порошенко, список партии Вакарчука выглядит вполне привлекательно — это люди, которые добились успехов в различных областях, при этом их имена не на слуху у избирателя.

Эксперты прогнозируют, что рейтинг «Голоса» будет и дальше расти, для этого лидеру партии стоит не допустить серьезных ошибок. Если же партия пройдет в парламент, то не исключено, что «Голос» объединится со «Слугой народа». О возможности создания такой коалиции заявил лидер партии Зеленского Дмитрий Разумков . В «Голосе» уже ответили, что теоретически объединение возможно с «любой политической силой, которая не является пророссийской». В целом, заключение такого союза выглядит вполне логично. Зеленский также настроен на прозападный курс.

При этом «Слуга народа», конечно, надеется заполучить однопартийное большинство. При составлении списка партии, судя по всему, «Слуга» руководствовалась теми же принципами, что и Вакарчук — новые и перспективные лица, не ассоциирующиеся со старой властью. Первым в списке идет лидер партии, представитель штаба Зеленского во время предвыборной кампании Дмитрий Разумков. Он ярко и в позитивном ключе проявил себя во время президентских выборов и, как лицо партии, выглядит вполне достойно.

Все рейтинги говорят о том, что партия Зеленского одержит победу на выборах. В то же время, поддержка «Слуги» несколько упала — в начале июня рейтинг партии составлял 48,2%, сейчас — 47,1%.

Эйфория после президентских выборов, яркой кампании Зеленского и его не менее яркой победы уже прошла. Не исключено также, что часть избирателей начала несколько разочаровываться в новом президенте. Это, кстати, может быть юго-восточный электорат, ведь риторика президента в отношении России и Донбасса сменилась после его победы.

Параллельно с этим вырос рейтинг «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко (11,1% в начале июня было 10,7%). Именно к этой партии могут перетекать голоса юго-восточных избирателей. В отличие от Зеленского, Юрий Бойко и Виктор Медведчук (глава политсовета украинской партии) от выбранного курса не отступают. Избиратели четко знают, как именно «Платформа» намерена решать конфликт с Донбассом — через выполнение минских соглашений.

Эта политическая сила выступает за возобновление диалога с Москвой, и перемен позиций по этой теме от нее ожидать не приходится. Собственно, у партии уже есть основной костяк в лице Бойко, Медведчука и депутата Вадима Рабиновича , поэтому вопросом списка и брендинга «Платформе» не пришлось озаботиться. К слову, Юрий Бойко, который достаточно неплохо провел президентскую кампанию, целит на кресло премьер-министра.

Алексеем Миллером. «Оппозиционная платформа» нацелена только на своего избирателя и заигрывать с другим электоратом, пытаясь угодить и тем, и тем, ей не приходится. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Бойко и Медведчук дважды посещали Россию в последнее время. В ходе одного из визитов политики встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома»

«Мы не хотим людей как-то подцепить, обмануть, как это сделал Зеленский. Может, мне гопак станцевать? Но я вышел из этого возраста. Поэтому я буду делать то, что мне надо, и то, что отвечает моим убеждениям. А люди уже проголосуют как захотят», — говорил Медведчук в интервью «Украинской службе Би-би-си».

Стабильно на места в парламенте может рассчитывать «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Ей удалось повысить свой результат и обогнать Петра Порошенко с результатом 7,3% на сегодняшний день. Бывший премьер-министр уже не раз оказывала публичную поддержку Зеленскому и его решениям. Не исключено формирование коалиции «Слуги народа» с партией Тимошенко.

Как сообщают украинские издания, в преддверии выборов «Батькивщина» вела переговоры об объединении сразу с несколькими силами.

Впрочем, переговоры, судя по всему, прошли неудачно. Тимошенко уже заявила, что ее партия самостоятельно выступит на парламентских выборах.

Именно эти пять партий имеют на сегодняшний день все шансы пройти в Верховную раду IX созыва. Июньские рейтинги демонстрируют, насколько на Украине велик запрос на полную смену правящей верхушки.

Представители прежней власти имеют шанс продлить свои депутатские полномочия только в составе «Европейской солидарности». Все остальные партии, делившие власть с партией Порошенко на протяжении последних четырех лет, остаются за бортом. При этом «Солидарность» сейчас имеет самые низкие шансы на успех среди пятерки лидеров, ей еще предстоит побороться за выживание.