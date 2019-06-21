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Трампа обвинили в изнасиловании 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: Reuters
Американская писательница обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании, пишет Vox.
Об эпизоде, произошедшем 25 лет назад, колумнистка Джин Кэрролл рассказала в журнале The New York Magazine.
По ее утверждению, инцидент произошел в примерочной магазина Bergdorf Goodman на Манхэттене, куда она согласилась сопровождать Трампа.
«В тот момент, когда дверь примерочной закрылась, он набросился на меня», — написала Кэрролл.
По признанию Кэрролл, изнасилование нанесло ей глубокую психологическую травму, в результате которой она не могла больше иметь сексуальные контакты.
«Больше я ни с кем не занималась сексом», — написала колумнистка.
Кэрролл заявила, что не обращалась в полицию, однако рассказала о произошедшем двум своим друзьям, оба из которых подтвердили сказанное The New York Magazine.
Джин Кэрролл пополнила ряды женщин, обвинявших нынешнего президента США в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.
Белый дом уже опроверг обвинения, назвав их ложными и неправдоподобными.
Комментарии16
В мире , США , Дональд Трамп
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