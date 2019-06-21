Трампа обвинили в изнасиловании

Об эпизоде, произошедшем 25 лет назад, колумнистка Джин Кэрролл рассказала в журнале The New York Magazine.

По ее утверждению, инцидент произошел в примерочной магазина Bergdorf Goodman на Манхэттене, куда она согласилась сопровождать Трампа.

«В тот момент, когда дверь примерочной закрылась, он набросился на меня», — написала Кэрролл.

По признанию Кэрролл, изнасилование нанесло ей глубокую психологическую травму, в результате которой она не могла больше иметь сексуальные контакты.

«Больше я ни с кем не занималась сексом», — написала колумнистка.

Кэрролл заявила, что не обращалась в полицию, однако рассказала о произошедшем двум своим друзьям, оба из которых подтвердили сказанное The New York Magazine.

Джин Кэрролл пополнила ряды женщин, обвинявших нынешнего президента США в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

Белый дом уже опроверг обвинения, назвав их ложными и неправдоподобными.