Новый разрыв с Россией погубит Грузию

Акции протеста в Тбилиси из-за приезда российской делегации в самом худшем случае могут привести к очередному разрыву торговых и экономических связей с Россией . Насколько сильно Грузия в экономическом плане зависит от соседней страны? Сможет ли грузинская экономика выжить без российских туристов, а грузинские виноделы — без российских покупателей?

Общественные выступления в связи с приездом российской делегации на заседание парламента Грузии начались в Тбилиси в среду и переросли в беспорядки. В ходе столкновений митингующих с полицией в грузинской столице пострадали 240 человек. На вечер пятницы намечена еще одна акция протеста, на этот раз мирного характера.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уже дал совет россиянам воздержаться от поездок в Грузию. Министерство иностранных дел России дало рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в Грузию из-за проходящих там протестов. А значит теперь отказавшийся от путевки турист имеет право получить полностью все деньги за несостоявшуюся поездку. Но многие россияне едут отдыхать в Грузию самостоятельно, не пользуясь услугами туроператоров.

Если ситуация будет развиваться по самому плохому сценарию и дело дойдет до разрыва торговых и экономических связей между двумя странами, как это уже было в конце 2000-х, то что ждет Грузию и Россию?

В 2018 году Грузию посетило 1,4 млн россиян (на четверть больше, чем годом ранее), и в этом году количество туристов снова растет рекордными темпами. В этом году на майские праздники Грузия впервые вошла в тройку самых популярных туристических направлений у россиян. Всего в 2018 году Грузию посетило 4,8 млн туристов. Получается, что каждый третий турист, приезжающий в Грузию — гражданин РФ. Интересно, что число всех въезжающих иностранцев в Грузию вдвое больше — 8,7 млн человек. Это легко объяснимо: жители соседних Армении Азербайджана часто приезжают в Грузию одним днем без ночевки. Туристами же считают тех, кто провел в Грузии хотя бы одну ночь.

В среднем траты за поездку в Грузию оцениваются в 440 долларов, при этом, россияне оставляют в Грузии больше — по 530 долларов. Таким образом, если Грузия лишится российских туристов, то она потеряет в среднем 750 млн долларов ежегодного дохода. Это огромные потери для маленькой грузинской экономики.

Туризм приносит стране просто колоссальный доход. Можно сказать, Грузия живет за счет туристов. Так, доходы Грузии от туризма в прошлом году составили 3,2 млрд долларов или более 9% ВВП страны. Для сравнения: доходы всего бюджета Грузии в прошлом году были лишь ненамного больше — 4,7 млрд долларов.

В плане развития туризма, который теперь кормит гордую страну, грузинские власти сделали очень многое, начиная со строительства всевозможной инфраструктуры и заканчивая безвизовым режимом и массированной рекламой. Сыграла на руку и постоянная девальвация местной валюты, что делает Грузию еще более привлекательной для иностранных туристов, в том числе для россиян.

«Мы были свидетелями многих ситуаций с запретом, в том числе и по Египту, и по Турции. Российский рынок всегда адаптировался, так как найти оперативно замену вполне по силам. Чем понятна и привлекательна россиянам Грузия? Это страна бывшего Советского Союза, связи с которой не утрачены, где есть в массовом понимании и знание русского языка, и русского менталитета. Еще недавно в историческом контексте мы были единым государством. Поэтому у Грузии, естественно, очень много плюсов. Но грузинское направление можно заменить на ту же Турцию, а еще лучше на Армению, Азербайджан или другие страны Кавказского региона. Это тоже кавказская кухня, отчасти с той же ментальностью и пониманием русского языки и духа», — считает Александр Осауленко. Даже Крым сможет выиграть от закрытия туризма в Грузию, ведь здесь есть и пляжи, и горы, и исторические и культурные достопримечательности. К тому же добраться до российского полуострова можно дешевле, чем в Грузию.

Не менее серьезный удар будет нанесен по производителям грузинского вина, коньяка и минеральной воды. Грузины так и не смогли диверсифицировать поставки этих экспортных товаров. Никому кроме России и ряда стран бывшего СССР их вина и воды в больших количества не нужны.

При этом, возможности по расширению списка самих товаров для экспорта у горной страны довольно ограничены.

«Когда в 2013 грузинское вино снова пустили в Россию, я не ожидал такого успеха. Грузины сейчас отправляют на экспорт значительно больше вина, чем в 2006 году — примерно на 25%. Но они вновь допустили ту же самую ошибку. В Россию они отправляют 65% вина. То есть они тотально зависят от российского рынка сбыта», — считает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«Грузинские посольства во всех странах устраивают бесконечные дегустации, они участвуют во всех мировых выставках, с Китаем там подружились. Однако грузинские вина, их вкус и аромат ориентированы, прежде всего, на русскоязычное население, на жителей Советского Союза. Поэтому по-прежнему 65% грузинского вина идет в России, а если взять еще Украину и Казахстан, то это будет уже под 80%. Еще 5-7 процентов продают в Китай и Польшу. Во все остальные десятки страны идет по капельке», — говорит эксперт.

В прошлом году Грузия продала на экспорт в 53 страны почти 90 млн (86 млн) бутылок — это рекордный показатель за последние 30 лет для маленькой горной страны. На их продаже она заработала 203 млн долларов.

«Я очень хорошо отношусь к грузинскому вину. Но оно все продается в дорогом сегменте. И мировой рынок уже практически насыщен грузинской винной продукцией. Если в последние годы рост экспорта был более 10-15% в год, то уже в январе-мае 2019 года экспорт вырос лишь на 5-6%. В Россию экспорт вырос всего на 4%. По итогам 2019 года, даже если торговые связи не будут разорваны, экспорт грузинского вина в мире расти в штуках практически перестанет. Возможно, 2018 год был последним годом бурного роста экспорта», — ожидает Дробиз.

Поэтому, если Россия прекратит закупать грузинские вина и коньяк, то это будет «удар по отрасли, от которого Грузия уже, скорее всего, не оправится никогда».

«Российские чиновники одержимы идеей импортозамещения вина, поэтому они могут сейчас с легкостью закрыть Грузию. И хотя грузинские вина занимают больше 10% в импорте вина в Россию, а это очень приличная доля, Россия все равно это переживет. Это станет дополнительным стимулом для развития российского вина», — заключает Дробиз.

С января по мой 2019 года крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются Турция (702 млн долларов), Россия (568 млн долларов) и Азербайджан (236 млн долларов).

Статистика торговли между двумя странами четко показывает, что Россия по-прежнему главный внешний рынок сбыта для грузинской продукции. При этом, Грузия нуждается в российских товарах намного сильнее, чем Россия — в грузинских. Пустые полки из-под «Киндзмараули» и «Боржоми» быстро займут российские бренды. Россия же является крупнейшим поставщиком для Грузии нефти и нефтепродуктов, а также пшеницы.