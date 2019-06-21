Гройсман ответил на обвинения Тимошенко 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинская газотранспортная система не будет приватизирована. Об этом сообщает ТАСС.
"Разговоры о приватизации — ложь некоторых политиканов", — сказал Гройсман.
По его словам, ГТС является собственностью государства и украинского народа.
Он также добавил, что правительство Украины не принимало решений в отношении приватизации ГТС.
Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Гройсман вместе с экс-президентом страны Петром Порошенко начал процесс "теневой приватизации" ГТС Украины.