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Гройсман ответил на обвинения Тимошенко 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинская газотранспортная система не будет приватизирована. Об этом сообщает ТАСС.
"Разговоры о приватизации — ложь некоторых политиканов", — сказал Гройсман.
По его словам, ГТС является собственностью государства и украинского народа.
Он также добавил, что правительство Украины не принимало решений в отношении приватизации ГТС.
Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Гройсман вместе с экс-президентом страны Петром Порошенко начал процесс "теневой приватизации" ГТС Украины.
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В мире , Конфликты , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Гройсман , Правительство Украины
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