Додон потребовал отставки всех судей КС

Президент Молдавии Игорь Додон потребовал от членов Конституционного суда (КС) уйти в отставку. Его слова процитировала «Газета.ru».

«Призываю других членов КС взять пример с бывшего председателя Михаила Поалелунжь. В противном случае они могут дождаться завтрашнего решения Венецианской комиссии и парламентской процедуры [отставки] на следующей неделе», — завил молдавский лидер.

Причиной стало заключение Венецианской комиссии (ВК) Совета Европы о нарушениях работы КС Молдавии. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил дать оценку последним решениям членов суда. По словам Додона, единственный путь восстановить конституционную стабильность в Молдавии — отправить в отставку всех судей.

Ранее в отставку подал председатель КС Михаил Поалелунжь, который представлял Молдавию в Европейском суде по правам человека

Политическая ситуация в Молдавии обострилась в начале июня, когда в стране спустя несколько месяце ожидания создали новое правительство. Конституционный суд страны признал действия депутатов незаконными, отправив Додона в отставку и распустив парламент страны.