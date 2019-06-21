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Додон потребовал отставки всех судей КС 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Молдавии Игорь Додон потребовал от членов Конституционного суда (КС) уйти в отставку. Его слова процитировала «Газета.ru».
«Призываю других членов КС взять пример с бывшего председателя Михаила Поалелунжь. В противном случае они могут дождаться завтрашнего решения Венецианской комиссии и парламентской процедуры [отставки] на следующей неделе», — завил молдавский лидер.
Причиной стало заключение Венецианской комиссии (ВК) Совета Европы о нарушениях работы КС Молдавии. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил дать оценку последним решениям членов суда. По словам Додона, единственный путь восстановить конституционную стабильность в Молдавии — отправить в отставку всех судей.
Ранее в отставку подал председатель КС Михаил Поалелунжь, который представлял Молдавию в Европейском суде по правам человека.
Политическая ситуация в Молдавии обострилась в начале июня, когда в стране спустя несколько месяце ожидания создали новое правительство. Конституционный суд страны признал действия депутатов незаконными, отправив Додона в отставку и распустив парламент страны.
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В мире , СНГ , Игорь Додон , ЕСПЧ , Совет Европы , Газета.Ru , Молдова
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