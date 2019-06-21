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ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Фото: РИА Новости
ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
«Впервые в этом году зафиксировано применение фосфорных боеприпасов. После интенсивных обстрелов населенного пункта Доломитное, который на текущей неделе четыре раза подвергся минометному обстрелу, обнаружена часть 120-мм мины, начиненная фосфором, которая представлена вашему вниманию», — цитирует Басурина «Донецкое агентство новостей».
Он добавил, что подобные снаряды способны выжигать целые кварталы и напомнил, что они запрещены к использованию.
В среду стало известно, что украинские войска нанесли массированный удар по западным кварталам Донецка — обстреляны оказались Петровский район города, поселок Жабичево, село Васильевка и район аэропорта. Позднее в сети опубликовали видео обстрела.
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