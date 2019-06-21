Против ДНР применили запрещенные бомбы

Вооруженные силы Украины применили фосфорные мины при обстреле населенного пункта Доломитное в самопровозглашенной ДНР. Об этом рассказал замначальника Управления народной милиции республики Эдуард Басурин

«Впервые в этом году зафиксировано применение фосфорных боеприпасов. После интенсивных обстрелов населенного пункта Доломитное, который на текущей неделе четыре раза подвергся минометному обстрелу, обнаружена часть 120-мм мины, начиненная фосфором», — приводит заявление Басурина «Донецкое агентство новостей».

Басурин продемонстрировал журналистам фрагмент боеприпаса и заявил, что фосфорное оружие способно выжигать целые кварталы и запрещено к использованию.

Представитель народной милиции сообщил, что боеприпас был выпущен с позиций подразделения батальона «Азов».