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Против ДНР применили запрещенные бомбы 

Рамблер 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Украины применили фосфорные мины при обстреле населенного пункта Доломитное в самопровозглашенной ДНР. Об этом рассказал замначальника Управления народной милиции республики Эдуард Басурин.
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«Впервые в этом году зафиксировано применение фосфорных боеприпасов. После интенсивных обстрелов населенного пункта Доломитное, который на текущей неделе четыре раза подвергся минометному обстрелу, обнаружена часть 120-мм мины, начиненная фосфором», — приводит заявление Басурина «Донецкое агентство новостей».
Басурин продемонстрировал журналистам фрагмент боеприпаса и заявил, что фосфорное оружие способно выжигать целые кварталы и запрещено к использованию.
Представитель народной милиции сообщил, что боеприпас был выпущен с позиций подразделения батальона «Азов».
В понедельник, 17 июня, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения ухудшается с каждым днем.
Комментарии80
В мире , Эдуард Басурин , Денис Пушилин
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