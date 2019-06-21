США продлили еще на год режим санкций против КНДР

ТАСС: последние новости

Экс-главу Минобороны Грузии и экс-мэра Тбилиси допросят по делу о беспорядках на митингах

Протесты в Тбилиси на фоне скандала с российской делегацией. Главное

Гройсман заверил, что газотранспортная система Украины не будет приватизирована