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США продлили еще на год режим санкций против КНДР 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американская администрация приняла решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении КНДР. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.
Как уточняется в обнародованном ею письменном заявлении, речь идет о сохранении в силе ограничительных мер, введенных на основании целого ряда президентских указов, подписанных в 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годах. Принятые тогда Вашингтоном меры были нацелены на предотвращение распространения оружия Пхеньяном массового уничтожения и средств его доставки.
По оценке президента Дональда Трампа, "действия и политика правительства Северной Кореи продолжают представлять … угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".
"Следовательно, … я продлеваю на 1 год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Северной Корее …", — говорится в уведомлении Трампа.
Оно было направлено руководству Конгресса США. Текст документа распространила пресс-служба американского лидера.
В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем даже после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.
Выступая 11 июня в Вашингтоне на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подчеркнул, что, с точки зрения американской администрации, проведение новой личной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына вполне возможно и зависит на данном этапе только от Пхеньяна.
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Комментарии
В мире , Армия , Латинская Америка , Оружие , США , Джон Болтон , Чен Ким , Дональд Трамп , Конгресс США , Wall Street Journal , КНДР , Пхеньян
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