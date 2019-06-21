Организаторы шествия «Марш чести» в защиту прав ЛГБТ сообщили, что решили временно воздержаться от проведения мероприятия.
«В сложившейся политической обстановке мы не можем себе позволить способствовать ещё большей эскалации напряжения», — цитирует их заявление «Интерфакс». Новые сроки не указываются.
На днях Amnesty International призвала власти Грузии обеспечить безопасность участников запланированного шествия в защиту прав ЛГБТ. В заявлении международной неправительственной организации говорилось, что с 18 по 22 июня в Тбилиси пройдёт первая в Грузии и на Южном Кавказе неделя сообщества ЛГБТ, которая должна была завершиться народным шествием. Акции протеста начались в Тбилиси накануне из-за участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Митинг оппозиции вылился в погромы, полиция применила слезоточивый газ, водомёты и резиновые пули. Пострадали 240 человек, в том числе десятки силовиков. Задержаны 305 человек. Сегодня акции протеста возобновились.