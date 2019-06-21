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Грузинские оппозиционеры выдвинули требования к властям 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Оппозиционеры, вот уже сутки раскачивающие Тбилиси и устроившие в столице Грузии уличные беспорядки, выдвинули свои требования к властям, почувствовав их слабину. Теперь активисты жаждут отставки главы МВД и досрочных выборов.
На площади перед грузинским парламентом снова собираются радикалы. Они намерены второй вечер подряд устроить уличные беспорядки, принудив таким образом действующую власть выполнить их требования.
Хотелки оппозиции были перечислены на брифинге, который лидеры протестного движения собрали 21 июня в Тбилиси. Радикалы пригрозили что если их требования не будут выполнены, беспорядки продолжатся, сообщил «Интерфакс».
Среди требований протестующих — отставка главы МВД Георгия Гахария, проведение расследования по фактам задержаний участников митинга и немедленное освобождение всех задержанных. Кроме того, оппозиция желает ввести в Грузии пропорциональную избирательную систему и провести досрочные парламентские выборы.
Ранее в отставку подал председатель парламента Ираклий Кобахидзе. Оппозиция посчитала это своей «первой победой».
На момент публикации новости на майдане перед зданием парламента уже начался митинг оппозиции. В руках некоторые участники держат флаги — пока только грузинские. Есть и другая наглядная агитация: например, портреты президента России Владимира Путина, плакаты с текстом «Стоп СССР!», «Россия-агрессор» и другие.
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Комментарии
В мире , Кавказ , Ираклий Кобахидзе , Владимир Путин , МВД , Интерфакс , Грузия , Тбилиси
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