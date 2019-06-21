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Названы имена организаторов беспорядков в Грузии 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил в пятницу, что детально устанавливаются лица, которые причастны к тому, что накануне «мирная, справедливая акция протеста переросла в насилие над полицией, государственными институтами, вылилась в попытку штурма парламента». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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«Произошли групповые нападения на полицию. Полиция максимально воздерживалась, но потом ее вынудили применить нелетальные спецсредства. Мы поминутно, посекундно покажем, как развивались события на проспекте Руставели», — сказал он журналистам.
Следствие ведется по статье, которая предусматривает групповую организацию насильственных действий, она предусматривает наказание от шести до девяти лет лишения свободы.
Министр не назвал имена зачинщиков беспорядков.
В то же время, по данным руководителя телекомпании «Рустави-2» Николоза Гварамия, речь идет о депутате Никаноре Мелия от партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», а также об экс-мэре Тбилиси Георгии Угулава и бывшем министре обороны Ираклии Окруашвили.
Напомним, в четверг в Тбилиси начались беспорядки. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам также присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.
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В мире , Видео , Кавказ , Георгий Гахария , Георгий Угулава , Ираклий Окруашвили , Михаил Саакашвили , Грузия
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