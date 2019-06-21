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Зеленский решил ликвидировать Конституционную комиссию 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Степан Франко / EPA / ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский поручил ликвидировать Совет по вопросам судебной реформы и Конституционную комиссию. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, Зеленский также поручил создать Комиссию по вопросам правовой реформы на Украине.
Как отмечается, целью работы комиссии станет содействие дальнейшему развитию правовой системы страны.
При этом комиссия будет разрабатывать предложения по внесению изменений в конституцию и законы Украины.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал законы Украины "трешем".
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