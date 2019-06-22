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На Украине оценили роль Ельцина в судьбе Крыма 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Крым еще в 90-е годы вернулся бы в состав России, если бы президентом в то время был Владимир Путин, а не «компромиссный и признавший условные границы государств» Борис Ельцин, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
«Если бы Путин был президентом Российской Федерации в 91-м году, Украина бы стала независимой, но практически сто процентов без Севастополя, который был городом союзного подчинения, базой Черноморского флота и, скорее всего, одним из условий признания независимости было бы, что Севастополь остается в составе России, как Калининград остался», — сказал он в эфире телеканала NewsOne. Его слова передает РИА «Новости».
Волошин добавил, что тогда Крым остался в составе Украины лишь благодаря «мудрости» тогдашнего украинского руководства, которое в 1994 году предоставило полуострову статус автономии.
«Мы почему-то решили, что можем выйти из империи, хотя мы (Россия и Украина — прим. ВЗГЛЯД) ментально и культурно едины. Мы до сих пор живем в едином культурном и информационном пространстве», — отметил Волошин.
По его словам, ошибочно было полагать, что Украина, выйдя из империи, сможет вести себя, как Польша или страны Балтии.
«У нас другая история, другой характер отношений», — заключил он.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Комментарии52
В мире , Олег Волошин , Борис Ельцин , Владимир Путин , РИА Новости , Республика Крым , Севастополь
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