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Отец Бутиной объяснил, почему родственники не смогут навестить ее в США 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий заявил, что близкие и родственники не смогут встретиться с ней до ее ожидаемого освобождения в ноябре из-за сложностей с оформлением американских виз.
"Мала вероятность, что мы посетим ее, поскольку получение визы — достаточно длительные сроки, это общеизвестно после известных событий, поэтому вряд ли мы попадем туда. Опять же семья — это семья, и надеемся, что 5 ноября для нее закончатся эти испытания и ее депортируют в кратчайшее время, хотя могут быть и там осложнения по части последующей депортации, осложнение по срокам", — заявил Бутин, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности посещения заключенной родственниками.
Он отметил, что имеющихся сейчас возможностей общения Бутиной с родственниками недостаточно, хотя тот факт, что сейчас она занимается трудовой деятельностью — преподает другим заключенным, — это облегчает ее пребывание в неволе.
"Психологическое состояние устойчивое, ей стало даже легче сейчас, чем во время пребывания в СИЗО, у нее происходит общение с людьми, есть возможность на улице появиться, солнце увидеть — она девять месяцев вообще солнце не видела, питание получше", — добавил Бутин.
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной — 5 ноября.
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Комментарии1
В мире , Происшествия , США , Мария Бутина , ФСИН , РИА Новости
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