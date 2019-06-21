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Рыбак поймал столетнюю рыбу-мутанта 

Lenta.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: cтраница Outdoor Channel на Facebook/ Lenta.ru
В американском штате Миннесота обнаружили рыбу, которой, предположительно, около 100 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.
33-летний Джейсон Фугейт (Jason Fugate) рыбачил на одном из местных озер и поймал на крючок гигантскую рыбу. Он понял, что животное относится к виду большеротых буффало, однако мужчину смутил ее нехарактерный оранжевый окрас. Фугейту не удалось найти информацию об этом, и он обратился к биологу.
Доктор Лакманн (Dr Lackmann) изучил животное и пришел к выводу, что этой рыбе около 100 лет. Также он отметил, что она могла приобрести такой окрас из-за своего возраста или генетической мутации. Внешне она очень похожа на золотую рыбку, однако имеет гораздо большие размеры — ее длина составляет около 100 сантиметров, а вес —14 килограмм.
«Я никогда не видел ничего подобного. Окрас рыбы действительно поразил меня, хотя я наблюдал за тысячами большеротых рыб буффало за последниедевять лет», — сказал он.
Ранее это животное не было зарегистрировано, поэтому Лакманн надеется, что в скором времени его изучат.
Сам Фугейт признается, что не стал бы вылавливать рыбу, если знал бы о том, что она редкая. Сейчас он хочет сделать из нее чучело, чтобы оставить себе на память.
Большеротый буффало — вид рыб семейства чукучановых, обитающий в Северной Америке. Рыба плавает в пресноводных реках, озерах и водохранилищах. Питается ракообразными и личинками длинноусых насекомых.
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Комментарии1
В мире , Буффало
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