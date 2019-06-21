На Украине допустили начало «языкового майдана»

Свыше 50 депутатов Верховной рады подписали и направили в КС обращение, содержащее просьбу проверить указ «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на соответствие нормам законодательства.

Заместитель руководителя украинского правительства Вячеслав Кириленко не исключил нового «майдана» в стране, если будет отменен закон о государственном языке. Об этом он написал в своем Twitter, комментируя попытку депутатов от оппозиции оспорить данный указ в Конституционном суде (КС).

«Надежда на КС слаба. Новая власть во главе с (президентом Украины Владимиром — прим. ред.) Зеленским молчит. Реально защитить украинский язык могут только люди: значит не за горами новый языковой майдан», — заявил Кириленко.

Ранее стало известно, что свыше 50 депутатов Верховной рады подписали и направили в КС обращение, содержащее просьбу проверить указ «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на соответствие нормам законодательства.

Напомним, закон о государственном языке предусматривает абсолютное использование украинского языка во многих сферах деятельности, особенно в органах государственной власти, образовательных учреждениях и больницах.