Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Протесты в Грузии привели к еще одной отставке 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
На фоне протестов в Грузии подал в отставку организатор Межпарламентской ассамблеи православия, депутат парламента от партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Закария Куцнашвили. Об этом сообщает «Грузия Online».
«Единственное, что у меня есть, это — свободный мандат депутата. Поэтому я заявляю сегодня, что готов сложить его», — заявил депутат.
Куцнашвили также взял на себя политическую ответственность за все события, которые привели к массовым протестам.
Ранее в отставку также ушел спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
Накануне в Тбилиси у стен парламента прошла акция протеста, которая переросла в столкновения митингующих с полицией.
Причиной для волнений стал скандал, связанный с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента, что вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности.
Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, из которых 80 оказались сотрудниками полиции. Тем не менее один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия заявил, что акция продолжится у здания парламента в Тбилиси в пятницу, 21 июня. Он считает, что после произошедшего уже невозможно остановиться.
В России придерживаются мнения, что радикальная оппозиция Грузии специально использовала визит российской делегации для организации беспорядков.
Последние новости
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова Иран пощадил американский военный самолет В Кремле отреагировали на протесты в Тбилиси
Комментарии
В мире , Кавказ , Конфликты , Сергей Гаврилов , Ираклий Кобахидзе , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС пригрозил России и Донбассу309
Раскрыта реакция Путина на действия радикалов в Тбилиси32
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза394
«Сплю с папами»: СК проверит историю ребенка из гей-семьи1
Россиянка зарезала любовника за шинковкой капусты28
Видео
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:44
«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение
Общество
03:43
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза
В мире
00:33
РФ начинает новую программу космических исследований
Наука и техника Оружие
00:10
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу
В мире Кавказ
01:32
Путин ответил на критику «Единой России»
Политика В мире
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
02:39
Журналист лишился глаза на митинге в Грузии
Происшествия В мире
04:51
В сбитом Ираном RQ-4 Global Hawk увидели выгоду РФ
Оружие Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение