Количество пострадавших при землетрясении в Китае возросло

Число пострадавших при землетрясении, которое произошло 22 июня в китайской провинции Сычуань, возросло до 31.

По данным правительства городского округа Ибинь, более 20 человек находятся в больницах.

Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано в уезде Гун городского округа Ибинь. Глубина залегания очага составила 10 км. Позднее сейсмологи сообщили об ещё примерно 10 афтершоках магнитудой от 3,0 до 4,6, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировала Геологическая служба США (USGS) на севере штата Калифорния.