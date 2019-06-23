Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Количество пострадавших при землетрясении в Китае возросло 

News.ru + ещё 13 3 часа назад
Фото: Xinhua/Global Look Press
Число пострадавших при землетрясении, которое произошло 22 июня в китайской провинции Сычуань, возросло до 31.
По данным правительства городского округа Ибинь, более 20 человек находятся в больницах.
Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано в уезде Гун городского округа Ибинь. Глубина залегания очага составила 10 км. Позднее сейсмологи сообщили об ещё примерно 10 афтершоках магнитудой от 3,0 до 4,6, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировала Геологическая служба США (USGS) на севере штата Калифорния.
News.ru: последние новости
Саакашвили назвал россиян слишком наглыми Трюдо покашлял назло Трампу Зеленский призвал не допускать новых войн
В мире , Происшествия , РИА Новости , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова дала совет президенту Грузии239
Путин назвал условие успеха45
Зеленского раскритиковали за «приступ сексизма» в Париже15
Москвичка получила уникальный результат на ЕГЭ43
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ1
Видео
00:45
Радикалы в Киеве перекрыли дорогу гей-параду
В мире Украина
01:32
Путин назвал условие успеха
Политика
02:48
«Вконец обнаглели»: россияне в Грузии Саакашвили не нужны
В мире Статьи
02:16
Драка Алибасова с диетологом попала на видео
Шоу-бизнес
02:23
Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой
Шоу-бизнес
05:50
Захарова дала совет президенту Грузии
Политика
00:36
Участников гей-парада атаковали в Киеве
Украина В мире
06:11
Зеленского раскритиковали за «приступ сексизма» в Париже
В мире Украина
00:58
Певцов записал видеообращение к Путину
Общество
06:11
Зеленский заговорил о войне
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение