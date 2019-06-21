Более 300 человек задержали в ходе протестов у здания парламента Грузии

Заместитель главы МВД Грузии Владимир Борцвадзе заявил, что сотрудники ведомства задержали в ходе протестов у здания парламента 305 демонстрантов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, некоторые протестующие совершали правонарушения на протяжении всей ночи.

Он отметил, что к утру они уничтожили полицейские и гражданские автомобили, а также совершили погромы.

"За разные правонарушения задержаны 305 участников акции", — подчеркнул Борцвадзе.

Ране сообщалось, что 240 человек пострадали во время протеста в Тбилиси.