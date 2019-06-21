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Более 300 человек задержали в ходе протестов у здания парламента Грузии 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Reuters
Заместитель главы МВД Грузии Владимир Борцвадзе заявил, что сотрудники ведомства задержали в ходе протестов у здания парламента 305 демонстрантов. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, некоторые протестующие совершали правонарушения на протяжении всей ночи.
Он отметил, что к утру они уничтожили полицейские и гражданские автомобили, а также совершили погромы.
"За разные правонарушения задержаны 305 участников акции", — подчеркнул Борцвадзе.
Ране сообщалось, что 240 человек пострадали во время протеста в Тбилиси.
В четверг, 20 июня, во время МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано. Вечером радикалы и оппозиция начали штурмовать парламент.
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В мире , Кавказ , Конфликты , Сергей Гаврилов , Госдума , МВД , Грузия
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