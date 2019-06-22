В Грузии оценили влияние приостановки авиасообщения с РФ

В Грузии оценили влияние приостановки авиасообщения с Россией на туротрасль

Грузинским туроператорам и компаниям, работающим в сфере туризма, придется перестроить свою сферу деятельности из-за запрета на прямое авиасообщение с Россией и искать новых туристов в странах ближнего зарубежья. Такую оценку озвучил корреспонденту ТАСС в субботу глава Ассоциации туроператоров Грузии Саба Кикнадзе.

"Работникам сферы туризма, которые предлагают русскоязычный сервис, придется перестроиться на остальные страны СНГ и Восточной Европы. По всей вероятности, пойдет спад туристов из России. Соответственно, надо будет привлекать новых отдыхающих. Тут же следует сказать, что, в основном, российские туристы, приезжающие в Грузию, пользуются недорогим отдыхом", — сказал Кикнадзе.

По его подсчетам, грузинским туроператорам понадобится полтора года на перестройку.

В свою очередь член Ассоциации гидов Грузии Екатерина Ломадзе считает, что запрет на авиасообщение носит временный характер, который, конечно же, скажется на секторе туризма страны. Однако, с ее точки зрения, в долгосрочной перспективе он будет снят и "все образумится".

С особым опасением на возможное сокращение российских туристов смотрят люди, занимающиеся в Грузии частным извозом и предлагающие отдыхающим посещение разных достопримечательностей.

"Я занимаюсь частным извозом. У меня минивэн, на котором вожу туристов, преимущественно из России. Естественно, если они больше не будут приезжать, то я не смогу зарабатывать", — рассказал корр. ТАСС житель Тбилиси Георгий Погосян.

По данным Национальной администрации туризма, в мае текущего года граждане России нанесли более 172 тыс. визитов в республику, что на 53,2% больше по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год.