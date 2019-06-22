В Грузии оценили влияние приостановки авиасообщения с РФ

Запрет на авиасообщение с Россией вынудит туристический рынок Грузии переориентироваться на страны ближнего зарубежья. Впрочем, работники туротрасли страны считают, что ограничения носят временный характер, а значит, их последствия будут куда менее ощутимыми, чем предполагается, сообщает ТАСС

По мнению главы Ассоциации туроператоров Грузии Сабы Кикнадзе, ситуация в первую очередь отразится на работниках сферы туризма, которые предлагают русскоязычный сервис. Им придется перестроиться на страны СНГ и Восточной Европы. По его оценкам, на это понадобится полтора года.

«Следует сказать, что, в основном, российские туристы, приезжающие в Грузию, пользуются недорогим отдыхом», — отметил Кикнадзе.

По словам члена Ассоциации гидов Грузии Екатерины Ломадзе, запрет на авиасообщение в перспективе будет снят, и "все образуется".

По данным Национальной администрации туризма, в мае Грузию посетили более 172 тыс. россиян, это 53,2% больше, чем в мае 2018 года.