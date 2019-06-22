Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Грузии оценили влияние приостановки авиасообщения с РФ 

Рамблер + ещё 39 7 минут назад
Запрет на авиасообщение с Россией вынудит туристический рынок Грузии переориентироваться на страны ближнего зарубежья. Впрочем, работники туротрасли страны считают, что ограничения носят временный характер, а значит, их последствия будут куда менее ощутимыми, чем предполагается, сообщает ТАСС.
По мнению главы Ассоциации туроператоров Грузии Сабы Кикнадзе, ситуация в первую очередь отразится на работниках сферы туризма, которые предлагают русскоязычный сервис. Им придется перестроиться на страны СНГ и Восточной Европы. По его оценкам, на это понадобится полтора года.
«Следует сказать, что, в основном, российские туристы, приезжающие в Грузию, пользуются недорогим отдыхом», — отметил Кикнадзе.
Новый разрыв с Россией погубит Грузию
По словам члена Ассоциации гидов Грузии Екатерины Ломадзе, запрет на авиасообщение в перспективе будет снят, и "все образуется".
По данным Национальной администрации туризма, в мае Грузию посетили более 172 тыс. россиян, это 53,2% больше, чем в мае 2018 года.
Комментарии200
В мире , Видео , ИТАР-ТАСС , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
До Тбилиси всего 200 км. Кадыров о событиях в Грузии29
Путин высказался о возможности отдать Курилы468
Пенкина отказались пускать в самолет4
Россияне массово сдают билеты в Грузию151
«Пистолет у виска империализма» получит пушки-роботы8
Видео
05:50
В России потребовали от Грузии гарантий безопасности
Политика Кавказ
01:10
До Тбилиси всего 200 км. Кадыров о событиях в Грузии
Политика
02:48
В Грузии оценили влияние приостановки авиасообщения с РФ
В мире
01:29
Шнуров спровоцировал конфликт с соседями
Шоу-бизнес
05:50
Россияне массово сдают билеты в Грузию
Общество
04:21
Алибасов рассказал о своем состоянии
Шоу-бизнес
02:53
«Как Алибасов»: Новое ЧП с «Кротом»
Происшествия
00:58
Крыму предрекли «обезвоживание»
Политика
03:33
Путин высказался о возможности отдать Курилы
Политика
03:52
Украинцы рассказали об отношении к русскому языку
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение