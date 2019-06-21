Спикер парламента Грузии Ираклий Кохабидзе ушел в отставку. Об этом сообщила партия «Грузинская мечта», передает РИА «Новости».
«Принятое решение является ответственностью перед народом», — заявил генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
Кохабидзе сложил свои полномочия после массовой акции протеста, которая прошла в Тбилиси 20 июня. Сторонники оппозиционеров требовали отставки председателя парламента Грузии и главы МВД. Поводом для выхода людей на улицы стал приезд российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия (МАП).