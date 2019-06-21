Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спикер грузинского парламента ушел в отставку 

360tv.ru + ещё 2 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Спикер парламента Грузии Ираклий Кохабидзе ушел в отставку. Об этом сообщила партия «Грузинская мечта», передает РИА «Новости».
«Принятое решение является ответственностью перед народом», — заявил генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
Кохабидзе сложил свои полномочия после массовой акции протеста, которая прошла в Тбилиси 20 июня. Сторонники оппозиционеров требовали отставки председателя парламента Грузии и главы МВД. Поводом для выхода людей на улицы стал приезд российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия (МАП).
360tv.ru: последние новости
Зеленский начал подготовку к встрече с Путиным Президент Грузии назвала Россию врагом и оккупантом Украинский политик назвал поездку Зеленского в Европу провалом
В мире , Кавказ , Каха Каладзе , МВД , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза371
Россиянка зарезала любовника за шинковкой капусты29
Пока вы спали: самый опасный вид рака в России8
Уволенный сотрудник расстрелял коллег в Москве47
Массовая драка произошла на российском пляже58
Видео
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:44
«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение
Общество
03:43
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза
В мире
00:33
РФ начинает новую программу космических исследований
Наука и техника Оружие
00:10
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу
В мире Кавказ
01:32
Путин ответил на критику «Единой России»
Политика В мире
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
02:39
Журналист лишился глаза на митинге в Грузии
Происшествия В мире
04:51
В сбитом Ираном RQ-4 Global Hawk увидели выгоду РФ
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение