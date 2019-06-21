Зеленский придумал кару для «кнопкодавов»

Как сообщает «Интерфакс Украина» , Зеленский предложил штрафовать «кнопкодавов» на сумму от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов (примерно от 123 тысяч до 204 тысяч рублей).

Кроме того, Зеленский предложил наказывать депутатов-прогульщиков общественными работами.

С момента инаугурации Владимира Зеленского депутаты Верховной рады не приняли ни одного законопроекта, предложенного президентом.