Зеленский придумал кару для «кнопкодавов» 

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности депутатов, голосующих за «прогульщиков».
Как сообщает «Интерфакс Украина», Зеленский предложил штрафовать «кнопкодавов» на сумму от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов (примерно от 123 тысяч до 204 тысяч рублей).
Кроме того, Зеленский предложил наказывать депутатов-прогульщиков общественными работами.
С момента инаугурации Владимира Зеленского депутаты Верховной рады не приняли ни одного законопроекта, предложенного президентом.