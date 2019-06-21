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Зеленский придумал кару для «кнопкодавов» 

Рамблер + ещё 4 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности депутатов, голосующих за «прогульщиков».
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Как сообщает «Интерфакс Украина», Зеленский предложил штрафовать «кнопкодавов» на сумму от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов (примерно от 123 тысяч до 204 тысяч рублей).
Кроме того, Зеленский предложил наказывать депутатов-прогульщиков общественными работами.
С момента инаугурации Владимира Зеленского депутаты Верховной рады не приняли ни одного законопроекта, предложенного президентом.
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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