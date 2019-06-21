«Дробление, ссоры и делегитимация»: чем может обернуться конфликт среди украинских раскольников

Лидер раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет провёл собор, на котором заявил о восстановлении УПЦ КП. Ранее она была ликвидирована при создании неканонической Православной церкви Украины . Филарет считает, что новая религиозная структура слишком зависима от Константинопольского патриархата. В самой ПЦУ в ответ обвинили Денисенко в подрыве «единства украинского народа». Источники RT в политических кругах страны прогнозируют начало дележа собственности и паствы между Филаретом и лидером ПЦУ Епифанием. По мнению российских экспертов, новый раскол знаменует крах проекта Петра Порошенко и Константинополя по созданию на Украине независимой от России церкви.

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет Денисенко заявил об отделении своей структуры от созданной ранее неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ). Такое решение было принято на состоявшемся 20 июня соборе УПЦ КП в Свято-Владимирском соборе в Киеве

«Отменили ликвидацию Киевского патриархата и, наоборот, утвердили существование Киевского патриархата и существование Киевской патриархии как юридического лица, которое должно владеть имуществом, и монастырями, и учебными учреждениями, которыми она владела до этого дня», — заявил по окончании собрания сам Филарет.

По словам религиозного деятеля, он допускает существование на Украине трёх православных церквей.

«Тогда в Украине будет уже церковь Московского патриархата, Православная церковь в Украине, которая имеет Томос (но Томос ограниченный, в подчинении Константинопольского патриархата), и будет существовать третья независимая церковь — Украинская православная церковь Киевского патриархата», — говорится в заявлении Филарета.

Ход Филарета

Как отмечается в принятом 20 июня постановлении собора УПЦ КП, оно «отменяет постановление архиерейского или так называемого Поместного собора о ликвидации УПЦ КП», который в документе назван «сбором подписей архиереев, одного священника и двух мирян». Там также утверждается, что без «условной ликвидации Киевского патриархата» не мог состояться собор 15 декабря 2018 года.

Напомним, тогда под руководством президента Украины Петра Порошенко и представителей Константинопольского патриархата был проведён «объединительный собор», который завершился образованием ПЦУ. Главой созданной неканонической структуры стал митрополит Епифаний Думенко. Позднее именно Епифанию патриарх Константинопольский Варфоломей вручил томос об автокефалии. Впрочем, ни одна из других канонических православных церквей мира не признала новую структуру, как не признавали и раскольнический Киевский патриархат.

Согласно решениям, принятым в декабре прошлого года, УПЦ КП должна была влиться в состав ПЦУ. Однако в новых решениях собора Украинской православной церкви Киевского патриархата утверждается, что религиозная организация «продолжает свое существование и деятельность на благо украинского народа и украинского государства». Содержится в нём и прямой выпад против Константинопольского патриарха.

«Томос об автокефалии, выданный Украинской православной церкви 6 января 2019 года в Константинополе (Стамбуле), не соответствует статуту автокефальных Церквей, которыми обладают все автокефальные Церкви, и поэтому ставит Православную церковь Украины в зависимость от Константинопольского патриархата. Собор благодарит Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея и всех архиереев Матери-Церкви за попытку решить украинскую церковную проблему, но нас не устраивает содержание Томоса об автокефалии Православной церкви Цкраины», — говорится в пунктах 7 и 8 соборного постановления УПЦ КП.

В ПЦУ, реагируя на решения собрания во главе с Филаретом, заявили, что они «никчёмные в юридическом и каноническом значении этого термина» и призвали представителей Киевского патриархата «остановить подрыв единства церкви и единства украинского народа». Одновременно с собором Филарета Православная церковь Украины провела своё собрание — «Всеукраинский церковно-общественный форум единства православных». Кроме того, на 24 июня назначено проведение Синода ПЦУ, где будет рассматриваться конфликт с УПЦ КП.

Раскольничья свара

Как отмечают эксперты, неканоническая Православная церковь Украины создавалась преимущественно на основании приходов и епископата УПЦ КП. Сам Епифаний — выходец из Киевского патриархата. Именно представители УПЦ КП доминировали среди участников так называемого объединительного собора 15 декабря 2018 года. Тогда они объединились с такой же неканонической, но миноритарной религиозной структурой УАПЦ (Украинская автокефальная православная церковь) и двумя архиереями, вышедшими из канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) — бывшими митрополитом Винницким Симеоном Шостацким и митрополитом Переяслав-Хмельницким Александром Драбинко

Несмотря на активную агитацию украинских властей и лично Петра Порошенко, подававшего получение «томоса» и создание ПЦУ как важный шаг на пути окончательного разрыва с Москвой, более никто из православных архиереев к новой структуре не присоединился.

УПЦ КП также сохранила статус юридического лица. В результате оказалось, что на одни и те же храмы, приходы и имущество претендуют две религиозные структуры, при этом обе, с точки зрения православных канонов, — с сомнительной легитимностью.

Первые признаки конфликта между УПЦ КП и ПЦУ появились в мае 2019 года, после того как поддерживавший новую неканоническую церковь Пётр Порошенко проиграл на президентских выборах Владимиру Зеленскому

Трения между церковными служителями очень быстро переросли во взаимные обвинения. Филарет ставил под сомнение законность существования ПЦУ, заявлял о зависимости новой религиозной организации от Константинопольского патриархата и обвинял президента Порошенко в обмане и использовании «объединительного собора» в своих политических интересах.

В пылу спора Филарет даже вспомнил, что с 1997 года вообще-то находился под анафемой, которую признавали и в Константинополе до 2018 года. Поэтому, по его собственным словам, большинство поставленных им до этого момента епископов, переметнувшихся потом к ПЦУ, с точки зрения мирового православия недействительно.

«Епифаний не только не является митрополитом, он даже не священник», — заявлял Денисенко.

В ПЦУ обвинения Филарета отвергали, а накануне собора УПЦ КП заявили, что всему виной «необратимые возрастные изменения» 90-летнего «патриарха».

Как отмечают в украинских политических кругах, причина конфликта между украинскими раскольниками связана с политическим проигрышем Петра Порошенко, который поддерживал проект ПЦУ.

«Позиции Епифания были сильны, пока президентом был Петр Порошенко. Владимир Зеленский далек от вопросов религии, поэтому Филарет и решил усилить свои позиции», — заявил источник RT в партии «Народный фронт».

«Скорее он ждал, что получит то, о чём договаривался с Порошенко. Когда же выяснилось, что никто ничего ему давать не собирается, он естественно взбунтовался», — подчеркнул Коктыш в беседе с RT.

Что дальше?

Как отмечает украинское издание Strana.ua, на соборе 20 июня присутствовало всего 3 представителя УПЦ КП с саном не ниже епископа. Тем не менее, сейчас церкви Филарета и Епифания начнут борьбу как за архиереев, так и за паству, полагают эксперты.

«Я думаю, Филарет себя ещё покажет. Сейчас он будет ставить новых так называемых епископов, которые сведут конфессию Думенко на нет», — отметил в разговоре с RT глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

По его мнению, «в политическом плане Думенко и его конфессия намертво связаны с провалившимся на выборах президентом Порошенко, и готовятся вместе с Порошенко уйти в небытие».

Сам бывший украинский президент в настоящее время делает панические заявления о необходимости сохранить ПЦУ. В частности, он назвал «вопросом национальной безопасности» иск Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви Московского Патриархата о незаконности регистрации ПЦУ, который сейчас рассматривается судом в Киеве.

Однако в окружении экс-президента отмечают, что главную опасность для новой религиозной структуры представляют именно действия Филарета.

«Инициатива Филарета приведет к тому, что начнётся конфликт между православной церковью Киевского патриархата и новой украинской церковью. Они начнут делить храмы, и это приведёт к большому конфликту», — считает источник RT, близкий к Петру Порошенко.

В свою очередь, Фролов и Коктыш отмечают, что из-за свары между украинскими раскольниками несколько ослабнет давление на каноническую Украинскую православную церковь Московского Патриархата. 19 июня Управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварский Антоний напомнил, что после образования ПЦУ 222 общины канонической церкви были незаконно, зачастую без ведома самих верующих, перерегистрированы чиновниками как приходы Православной церкви Украины.

«Продолжится дробление, ссоры и делегитимация раскольничьих «церквей». Там изначально было мало легитимности, а теперь от неё ничего не останется — отметил Кирилл Коктыш. — Разумеется, чем слабее будут раскольники, тем легче будет канонической церкви на Украине».

Похожей точки зрения придерживается и источник RT в Радикальной партии.

«Я думаю, что о нападениях на храмы Украинской православной церкви Московского патриархата на Украине забудут. Все «истинно украинские» церкви начнут разбираться между собой. И наблюдать за этим позором будет весь мир. Это национальная особенность — переругаться и пустить всё по ветру», — считает собеседник.

Главным же проигравшим за пределами Украины, по мнению источников RT и экспертов, является Константинопольский патриарх. Ради неканонического томоса ПЦУ он вошёл в конфликт с Русской православной церковью, которая из-за действий Варфоломея разорвала с ним евхаристическое общение.

«Вопрос выдачи Украине томоса закрыт на ближайшие столетия. Подобного позора Константинополь больше не захочет», — уверен источник RT в Радикальной партии.

При этом, по мнению собеседника RT из окружения Петра Порошенко, «шансы, что у Украины заберут томос, высоки как никогда», а представитель партии «Народный фронт» отмечает, что у Варфоломея «просто не будет аргументов, зачем вообще он предоставлял Украине томос».