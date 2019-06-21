«За Крым и Донбасс»: украинцев призвали подавать в суд на Россию

«Суды одного государства не имеют права над другим государством. Любой спор между Украиной и Россией должен рассматриваться в международных судах. Но переселенцы, участники боевых действий, пленные — обычные украинские граждане, которым Россия нанесла ущерб, могут обратиться в украинский суд и требовать компенсацию», — пояснил Александр Данилюк.

Он отметил, что такая стратегия была разработана его организацией еще в 2014 году и за 5 лет было «проработано 20 000 дел из разных категорий, которые направлены в суды». При этом Данилюк подчеркнул, что факты «российской агрессии доказывать не надо», так как «они общеизвестны».

«Вам нужно лишь доказать, что вы пострадали (…) Украинские суды рассматривают такие дела», — пояснил он.

Данилюк высказал мнение, что Россия «должна компенсировать ущерб». При этом, по его мнению, если Киев откажется от претензий к Москве, «войну в Донбассе будут называть внутриукраинским конфликтом».

Ранее Украина подала в Международный суд ООН иск, в котором потребовала от России полной компенсации ущерба за сбитый над Донбассом малайзийский Boeing и обстрел гражданского населения в городах Донбасса, пишет ТАСС.

Международный суд ООН 19 апреля 2018 года частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. По Конвенции о противодействии финансированию терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.

МИД России в размещенном в Facebook комментарии подчеркнул, что суд не поддержал вопрос о статусе Крыма и счел его не имеющим отношения к сути разбирательства.