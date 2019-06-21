Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза

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Демонстранты на проспекте Руставели в Тбилиси потеряли глаза 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Два демонстранта, участвовавших в беспорядках на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь на 21 июня, потеряли глаза, заявили лечащие врачи, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В больницы были доставлены 17 гражданских лиц и 38 полицейских, отражавших атаки демонстрантов, которые штурмовали здание парламента после призыва депутата Никанора Мелия из оппозиционного «Единого национального движения» — партии экс-президента Михаила Саакашвили.
Всю ночь в Тбилиси в различных центральных района продолжались стычки и задержания, данных об арестованных пока нет, но предполагается, что их десятки.
Демонстранты громили проспекты и улицы, вооружаясь камнями и палками.
Много пострадавших среди журналистов.
При этом митинг возобновится в пятницу вечером с требованием отставок председателя парламента Ираклия Кобахидзе и министра МВД Георгий Гахария и проведения новых выборов в парламент и только по пропорциональной системе, а не по смешанной, как запланировано на 2020 год.
«Народ Грузии борется с режимом», — заявил экс-глава МИД Григол Вашадзе, номинальный лидер партии Саакашвили.
Сейчас движение на проспекте Руставели восстановлено.
Ночью премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что «в правящей команде не уходят от ответственности» и признал «ошибки, которые привели к кризису».
Речь о приглашении в Грузию на заседание Межпарламентской ассамблеи православия депутатов из России, которую в Грузии называют только «страной — оккупантом Абхазии и Южной Осетии».
При этом глава кабмина сказал, что понесут ответственность и «деструктивные, безответственные лидеры оппозиции, нарушившие законы».
В 11.00 по московскому времени (полдень в Тбилиси) руководство Грузии проведет совещание в офисе правящей «Грузинской мечты».
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Комментарии78
В мире , Видео , Георгий Гахария , Ираклий Кобахидзе , Михаил Саакашвили , Григол Вашадзе , Мамука Бахтадзе , МИД , МВД , Деловая газета "Взгляд" , Тбилиси
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