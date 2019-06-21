«Смиритесь с потерей Крыма»: президент Чехии дал совет Киеву

Украина и мировое сообщество должно смириться с переходом Крыма и Севастополя под юрисдикцию России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

«Это факт. Украине и части международного сообщества, которая не согласна с этим, следует смириться», — цитирует РИА «Новости» слова чешского лидера.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что санкции, введенные против России после референдума в Крыму и развития гражданского конфликта на востоке Украины, не оказали воздействия на экономику и политику России. Кроме того, позиции руководителей ведущих европейских государств Европы — Германии Франции — относительно ограничений против Москвы поменялись.

«Они [Ангела Меркель и Эммануэль Макрон], судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения. Если эти санкции не работают, тогда, наверное, их необходимо отменить», — заявил Земан.

20 июня так называемый «крымский» пакет санкций со стороны Евросоюза был продлен еще на год. Впервые ограничения, связанные именно с организацией и проведением референдума в Крыму были приняты в 2014 году. В частности, среди прочих мер значатся запреты на «импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя в Европейский союз», «инвестиции в Крым или Севастополь».

В то же время Россия неоднократно подчеркивала, что негативные экономические последствия носят обоюдный характер, но если Россия за время существования санкций потеряла $50 млрд, то потери Евросоюза в ходе «прямой линии» 20 июня 2019 года президент России Владимир Путин оценил в $240 млрд

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года по итогам референдума, организованного местными властями. Причиной тому стали события в Киеве, когда в результате государственного переворота из страны бежал президент Украины Виктор Янукович , а к власти пришли силы так называемого «евромайдана».

Киев, ЕС и США не признали итогов плебисцита, а Украина продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной территорией». Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма в повестке дня для РФ не стоит, а сама эта тема «исторически закрыта».

Милош Земан известен как один из главных адвокатов Москвы на Западе. Он открыто заявляет о своих симпатиях в адрес президента РФ Владимира Путина. Причем он не впервые говорит о возвращении Крыма в состав России как о свершившемся факте.

В прошлом году его подобные заявления даже вызвали небольшой скандал. Правда, приносить извинения Киеву за высказанную позицию он отказался.

По его словам, Украина могла бы потребовать извинений, если бы он транслировал официальную позицию Праги, однако эти заявления, по его же утверждению, — это личное мнение Земана, за которое он ни перед кем извиняться не обязан.

Президент Чехии свободно владеет русским и английским языками, ранее выступал за отмену въездных виз для граждан России, а также заявлял о том, что он против вступления Украины в НАТО

Позиция чешского президента часто вызывает раздражение со стороны Киева, сам же Земан периодически выступает с предложениями к Украине относительно ее действий на международной и внутриполитической арене. В частности, в марте он заявлял о необходимости проведения децентрализации власти на Украине.

«Необходимо изменить конституцию. Конкретно — в [части] децентрализации Украины, чтобы все ее регионы получили больше самостоятельности», — заявил он, добавив, что это «разумное решение» ситуации в этой стране, заложенное в минских соглашениях.