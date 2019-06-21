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США отреагировали на антироссийские протесты в Грузии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
США вместе с делегацией Евросоюза очень внимательно следят за событиями в парламенте Грузии. Такое заявление опубликовано на сайте американского посольства.
«Мы осознаем боль, которую сегодня испытывают многие люди. Мы настоятельно призываем все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и всегда действовать в рамках Конституции», — говорится в сообщении.
20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 52 человека, в том числе 38 силовиков.
Протесты начались после скандала, связанного с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. После этого люди начали собираться у стен парламента с требованием отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе — его назвали предателем родины за то, что он отдал почетное место Гаврилову.
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Комментарии
В мире , США , Георгий Гахария , Сергей Гаврилов , Ираклий Кобахидзе , ЕС , МВД , Грузия
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