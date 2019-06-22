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Президент Грузии обсудила протесты с послами западных стран 

РИА Новости + ещё 25 53 минуты назад
Фото: © Sputnik / Александр Имедашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с представителями дипломатического корпуса, обсудив с ними с событиями в Тбилиси, сообщает администрация главы государства.
По данным ведомства, во дворце президента присутствовали исполняющий обязанности посла США и руководитель представительства ЕС, послы Германии, Британии, Франции, Италии, Нидерландов, Польши, Болгарии, Эстонии и Литвы.
"На встрече президент заявила, что для стабилизации ситуации она готова сотрудничать со всеми политическими силами, у которых нет призывов к дестабилизации", — сообщает администрация президента.
"Исходя из созданной в регионе ситуации, Грузия является очагом стабильности. Следовательно, нетрудно догадаться, кому выгодны напряженное развитие событий и дестабилизация", — заявила Зурабишвили на встрече.
В четверг Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом" и заявила, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе в Грузии. Российский премьер Дмитрий Медведев сказал, что это крайне непрофессиональное заявление, и предположил, что Зурабишвили еще не вошла в курс дела или сознательно искажает ситуацию.
Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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Комментарии11
В мире , Дмитрий Медведев , Саломе Зурабишвили , Администрация Президента РФ , ЕС , Грузия , Тбилиси
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