Патриарх раздора

Почетный украинский патриарх Филарет (Денисенко) снова внес смятение в души православных верующих, объявив о восстановлении Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). А ведь совсем недавно, в конце прошлого года, эта религиозная организация, во главе которой стоял Филарет, стала основой для создания единой Православной церковь Украины (ПЦУ). Объединительный собор прошел при активном покровительстве Вселенского патриархата и привел к разрыву евхаристического общения между Константинополем и Русской православной церковью (РПЦ). Но мятежный иерарх, похоже, не удовольствовался ролью зиц-патриарха и решил побороться за реальную власть. К борьбе Филарету не привыкать — в его церковной карьере это уже третий раскол. «Лента.ру» изучила биографию главного украинского раскольника и проследила, как он отстаивал свои интересы, а заодно и независимость церкви на Украине.

Служу Советскому Союзу

«В советские времена никто не мог стать архиереем, если на это не давал согласие КГБ. Поэтому утверждать, что я не был связан с КГБ, было бы неправдой. Был связан, как и все», — говорил глава УПЦ КП в одном из интервью.

Филарет был возведен в сан митрополита в 1968 году в возрасте 39 лет. Он стал самым молодым главой церкви на Украине за все время существования Киевской митрополии в составе Московского патриархата. Причем путь к этому сану был для уроженца донецкого села Благодатное не самым сложным. Будущий иерарх принял монашеский постриг в 21 год после выпуска из Московской духовной академии и поначалу являлся смотрителем покоев в Троице-Сергиевой лавре. Однако уже через два года он активно занялся карьерой в семинариях — сначала в Московской области , затем в Самарской и, наконец, в Киевской, и везде проявлял себя как рьяный защитник советской власти.

Известен эпизод, который подробно описывал ныне покойный священник и церковный публицист Павел Адельгейм: в 1958 году Филарет выгнал его из Киевской семинарии из-за отказа праздновать Первомай, который тогда пришелся на пятницу Страстной недели — день строгого поста. «Я, сын шахтера, стал архимандритом и ректором. При какой другой власти это могло бы случиться?! Под чьим небом вы живете?! Чей хлеб едите?! По чьей земле ходите?! Вы неблагодарные, вас советская власть учит, а вы!..» — гремел Филарет.

В 1960-х его карьера понеслась вверх еще стремительнее. Молодого священника посылают в Александрийский патриархат в Египте служить настоятелем подворья, а спустя три года он возвращается уже в сане епископа Венского и Австрийского. Всего через пару лет возглавляет свою альма-матер — Московскую духовную академию, а заодно и одну из подмосковных епископских кафедр — то есть по сути выбирается в самую приближенную к патриархату епархию. Филарет эту возможность не упустил: в 1966 году он стал постоянным членом Священного синода и получил один из самых почетных постов в церкви — архиепископа Киевского и Галицкого. Ну, а затем и вовсе возглавил всю украинскую епархию.

Полковник Александр Соколов , работавший в 4-м отделе пятого управления КГБ — именно этот отдел курировал работу религиозных организаций — в своих воспоминаниях писал, что агенты вербовали «всех без исключения слушателей академии и семинаристов». Был ли Филарет завербован во время учебы или уже после, доподлинно неизвестно. Примечателен и тот факт, что церковные дела за рубежом курировало уже не пятое, а первое главное управление КГБ, что, несомненно, должно было помочь Филарету установить новые полезные в будущем контакты.

Однако сан митрополита был гораздо ниже амбиций будущего раскольника.

Сорвавшийся триумф

К 1990 году для Филарета сложились идеальные условия, чтобы занять патриарший престол. В его пользу играли не только выслуга лет, но и кадровая расстановка в КГБ: высшие посты в спецслужбе заняли люди, с которыми Филарету так или иначе довелось поработать.

Когда патриарх Пимен скончался, Филарета назначили председателем похоронной комиссии и патриаршим местоблюстителем. Фактически это означало, что пост патриарха ему обеспечен, оставалось лишь соблюсти небольшую формальность и провести Архиерейский собор. Священник пробыл местоблюстителем всего месяц, но уже с первых дней начал выполнять функции главы церкви.

По иронии судьбы, в это время в западных областях УССР набирало силу раскольническое движение за автокефалию, с которым Филарет боролся как экзарх Украины. Его первая поездка в высоком статусе состоялась в Тернопольскую область, где в разговоре с местным духовенством иерарх порицал движение автокефального раскола, говоря, что его участники действуют по прямой указке националистических организаций, обосновавшихся за границей, — под ними подразумевалась существовавшая за пределами СССР самопровозглашенная Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

Однако стать защитником единства Московской патриархии и прийти к долгожданному триумфу Филарету было не суждено. В стране вовсю шла перестройка, КГБ терял свои позиции, в том числе и в церкви, и украинский митрополит остался без серьезной протекции. Кроме того, ранее главу церкви выбирали «единодушно» — с помощью открытого голосования. А в 1990-м от установленной традиции отошли впервые за все советское время и сделали голосование тайным. Новым патриархом стал митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, за которого отдали голоса 139 епископов. За митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира было отдано 107 голосов, а за Филарета — всего 66.

По воспоминаниям ныне покойного митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима, еще до голосования местоблюститель озаботился сменой принципа голосования и даже обратился к председателю Верховного Совета СССР Анатолию Лукьянову , чтобы напомнить о неких договоренностях, по которым именно он должен стать патриархом. Но Лукьянов, ссылаясь на сложную ситуацию в стране, заявил, что власти в ситуацию вмешиваться не будут: «К сожалению, выборы будут проходить тайным голосованием, и помочь вам мы не сможем. Как решит Собор, так и будет».

Филарет представляет совершенно другую версию событий — якобы его не выбрали потому, что КГБ как раз и контролировал голосование. Себя он называет кандидатом от Политбюро, который потерял протекцию из-за подписания письма об отставке главы совета по делам религий при Совете Министров СССР Константина Харчева. Примечательно, что сам Харчев считает, что отставка человека, который занимался укреплением роли РПЦ в СССР, была выгодна в первую очередь тем, кто «кормился от атеистической пропаганды».

Так или иначе, голосование было не в пользу Филарета. Бывший Киевский экзарх сразу после голосования вернулся в столицу Украины. Вот как вспоминает те дни занимавший пост викария Киевской епархии митрополит Ионафан: «По возвращении в Киев Филарет пребывал в депрессии. Как-то раз он угрюмо сидел в алтаре Владимирского собора. Со словами утешения к нему подошел протодиакон Никита Пасенко: „Владыка! Не стоит так расстраиваться…“ Тот поднял голову и несколько раз глухо повторил: „Отец Никита! Украину мы ему (патриарху Алексию) не отдадим“.

Через тернии к сану

Месяц спустя на Украине собирается епископат, который единогласно принимает „Обращение Украинской православной церкви о предоставлении ей независимости и самостоятельности в управлении“. Необходимость расширения прав церкви он объясняет сложной религиозной ситуацией в стране — раскольники из УАПЦ набирают силу. Экзархат преобразовывается в Украинскую православную церковь, все требования епископата удовлетворены, Филарет получил титул митрополита Киевского и всея Украины. Это решение действительно способствовало успокоению религиозной ситуации в стране, но не удовлетворило амбиции несостоявшегося патриарха.

В начале 1992 года при поддержке президента Леонида Кравчука , провозгласившего лозунг „независимому государству — независимая церковь“, Филарет собирает украинских епископов, чтобы направить в Москву прошение об автокефалии, дабы примирить верующих страны. Весной 1992 года состоялся исторический Архиерейский собор, на котором обсуждался вопрос украинской автокефалии. Патриарх Алексий II , видя, что произошедшее ранее предоставление УПЦ независимости не способствовало религиозному примирению, заявил, что РПЦ не пойдет на дальнейшее разделение. Кроме того, на том же Соборе был поднят вопрос об уходе Филарета с поста главы украинской церкви.

Будущий раскольник сначала согласился, но, вернувшись на Украину, заявил, что Собор прошел с нарушением канонов, его присяга об отречении была вынужденной, а потому — недействительной. Он говорил: „Я на многих собраниях был за сорок лет служения церкви, на общих церковных собраниях, но не слышал, чтобы так поливали собрата-архиерея… Это для меня была Голгофа. И я должен был ее выдержать, выстоять до конца“. Эти слова будут потом звучать во многих интервью.

В течение нескольких месяцев Филарет, объявив, что он „дан Богом украинскому православию“, боролся с Синодом РПЦ за право возглавлять каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Но тогда от него отвернулись все признанные патриархом Алексием иерархи: они самостоятельно созвали Собор и избрали своим главой бывшего соперника Филарета за престол, митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира. И уже тогда, отчаявшись, в полной изоляции, епископ обращается к своим прежним врагам — УАПЦ, с чьей раскольнической деятельностью еще недавно боролся.

Так родилась Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). Тогда ее главой стал проживающий в США престарелый глава УАПЦ Мстислав. Филарет де-юре стал его заместителем, однако де-факто руководил новой структурой. Правда, из-за его активности союз оказался недолговечен: иерархам раскольников не понравилось, что новичок прибрал к рукам все финансовые потоки и устанавливает контроль над все большим количеством приходов. Поэтому после смерти Мстислава союз был расторгнут.

Патриархом УПЦ КП выбрали еще одного из ее основателей — бывшего епископа УАПЦ Владимира, подвергавшегося гонениям при советской власти. Он казался компромиссной фигурой, но не для Филарета, с которым они вскоре повздорили из-за финансовых вопросов. В 1995 году при загадочных обстоятельствах Владимир погиб, и будущий главный раскольник Украины наконец получил вожделенный сан.

Томос раздора

Стать патриархом церкви, которую не признает весь православный мир, было для амбициозного Филарета недостаточно. В течение следующих 30 лет он не сдавался и стремился к признанию, активно наращивания влияние. В ход шли абсолютно все доступные ему инструменты, в том числе взаимодействие с раскольниками других поместных церквей и даже попытки создать в России Русскую православную церковь Киевского патриархата. В 1997 году все эти действия привели к решению Архиерейского собора РПЦ предать Денисенко анафеме. Это решение признали все поместные православные церкви, в том числе Константинополь.

В то же время Филарета поддерживали украинские власти и националисты, благодаря чему популярность УПЦ КП внутри страны не падала. Филарет был активным сторонником „оранжевой революции“, Евромайдана и военных действий на востоке Украины. Патриарх неоднократно выступал с призывами уничтожать ополченцев, заявляя, что их убийство не будет считаться грехом. Боевики и националисты на Украине способствовали захвату приходов Московского патриархата и передаче их под юрисдикцию УПЦ КП. Все это добавляло раскольнику популярности на Украине, но все больше отдаляло от признания в мире.

В 2017 году Филарет предпринял последнюю попытку действовать в рамках церковных канонов. Он направил письмо в Москву руководству РПЦ, в котором призвал положить конец существующему противостоянию. В России это восприняли как намерение украинского патриарха покаяться и вернуться в лоно церкви, однако УПЦ КП быстро опровергла такую трактовку. „Патриарх Филарет анафемы и отлучения никогда не признавал и не признает, потому его они не волнуют. Те, кого это волнует, пусть ищут способ, как их отменить“, — говорил пресс-секретарь мятежного священника. По его словам, цель обращения в том, чтобы установить каноничные отношения с РПЦ. Однако ультимативные позиции обеих сторон так и не позволили переговорам сдвинуться с мертвой точки.

Поэтому уже в следующем году вся украинская дипломатия под руководством президента Порошенко начала поддерживать украинского патриарха в вопросе получения томоса об автокефалии, но не через „матерь-церковь“ РПЦ, а напрямую от Вселенского патриархата. Для политиков это было выгодно, поскольку полностью укладывалось в курс Киева на разрыв всех контактов с Москвой.

До сих пор неясно, чем руководствовался Вселенский патриарх Варфоломей, когда в обход всех канонов и вопреки своим собственным решениям снял анафему с Филарета и главы УАПЦ митрополита Макария, признал недействительным решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и начал процедуру предоставления автокефалии Украине, пожертвовав евхаристическим общением с РПЦ.

Формально эти действия объяснялись необходимостью преодолеть украинский раскол. Для получения автокефалии религиозные организации страны должны были преодолеть разногласия и сойтись в единую украинскую церковь. Формально это действительно произошло: 15 декабря 2018 года после Объединительного собора было объявлено о создании Православной церкви Украины (ПЦУ), главой которой был избран митрополит УПЦ КП Епифаний, сторонник Филарета, сам же Филарет получил статус „почетного патриарха“.

Но, как и прежде, раскол это не остановило, а только усугубило. Самая крупная православная церковь Украины — каноническая УПЦ МП, которую признают все поместные церкви, — полностью поддержала позицию патриарха Московского и Всея Руси и осталась в структуре РПЦ, разорвав общение с Константинополем. В объединительном соборе приняли участие лишь два ее иерарха, которых впоследствии стали считать отлученными от церкви. Кроме того, ПЦУ так и не признали прочие поместные церкви. И это дало 90-летнему раскольнику повод устроить новый мятеж.

20 июня Филарет заявил, что Объединительный собор в декабре прошлого года был „не украинский, а греческий“, и что бывший президент Порошенко активно вмешивался в церковную жизнь и нарушил свои обещания о двойном управлении новой религиозной структурой. Якобы Епифанию надлежало выполнять исключительно представительские функции, а его, Филарета, сделали бы главой де-факто. Раскольник уверен, что его просто использовали в провалившейся предвыборной кампании бывшего украинского лидера.

В ПЦУ отреагировали достаточно спокойно: на ближайшем заседании иерархи просто констатируют факт, что святейший Филарет и еще двое епископов выделились из церкви, а потому ответственность за них больше нести не будут. Решения же собора УПЦ КП о том, что томос не соответствует принципам автокефальности, и о том, что все имущество религиозной организации остается ее собственностью, признали „изначально ничтожными“ канонически и юридически и потому не подлежащими выполнению. Официально отлучать Филарета никто не собирается.

Дальнейшая судьба украинского православия зависит от того, сколько сторонников Филарету удастся переманить обратно в УПЦ КП. Чем больше будет паства у почетного патриарха, тем больше у Константинополя будет причин считать, что украинские священнослужители нарушают условия томоса, что может стать причиной для его отзыва. Сложно предсказать, получит ли Украина в таком случае религиозную независимость — пусть и формально.