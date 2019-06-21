«Осуществляется госпереворот»: кто стоит за беспорядками в Грузии

Гаврилов в составе российской делегации прибыл для того, чтобы принять участие в 26-й сессии Международной ассамблеи православия (МАП). В качестве президента организации россиянин на заседании занял кресло председателя грузинского парламента, чем возмутил местных оппозиционных депутатов. По данным ТАСС, парламентарии пикетировали трибуну и попытались остановить работу ассамблеи.

Гаврилов заявил РИА Новости, что радикалы облили его водой и попытались отобрать документы. Российский депутат также отметил, что причиной возмущения грузинских оппозиционеров стала ранее распространённая информация о том, что он якобы принимал участие в вооружённом конфликте в Абхазии. Однако Гаврилов уверяет, что участвовал только в гуманитарных операциях в Косово и Сирии.

Президент МАП в интервью РИА ФАН заявил, что в попытке срыва работы ассамблеи также принимали участие члены украинской делегации, в частности депутат Верховной рады Виктор Еленский.

«На самом деле ушел из Ассамблеи и участвовал в организации беспорядков, митингов против православных депутатов», — заявил Гаврилов.

По словам российского депутата, после того, как работа ассамблеи была завершена, украинские и грузинские радикалы захватили здание парламента. В результате российские делегаты приняли решение покинуть его.

В это время на улице перед парламентом уже собрались несколько тысяч демонстрантов, которые потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзекидали и главы МВД Георгия Гахарии, которые, по их мнению, допустили въезд Гаврилова на территорию Грузии. По данным ТАСС, в результате произошло несколько серьёзных стычек полиции с митингующими, которые несколько раз попытались прорваться в здание парламента. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ и водомёты. Грузинский Минздрав сообщил, что пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. Позже для разгона митинга полицейские начали стрелять в воздух. В итоге часть демонстрантов стала спешно покидать место проведения акции. Отмечается, что в настоящее время оппозиционеры ведут переговоры с представителями грузинского правительства.

Попытку штурма здания парламента в комментарии для НСН Сергей Гаврилов назвал «попыткой госпереворота».

«Я считаю, что оппозиция готовится сорвать выборы. Осуществляется государственный переворот», — пояснил Гаврилов.

При этом российский депутат подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии.