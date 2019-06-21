Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зачинщикам массовых беспорядков в Тбилиси придется ответить 

BFM.RU 48 минут назад
Фото: Reuters
Людям, устроившим массовые беспорядки на акции в Тбилиси у здания парламента Грузии, придется полностью ответить за попытку дестабилизации в стране. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге, передает ТАСС.
«Нашей задачей является деэскалация ситуации. Международное сообщество и дипломатический корпус полностью проинформированы о том, как развивались процессы. Мы обещаем обществу, что этим людям полностью придется ответить за организованные ими массовые беспорядки и попытку дестабилизации. Мы хотим еще раз призвать общество к спокойствию. Власть защитит безопасность каждого гражданина и обеспечит общественный порядок», — сказал премьер, обвинив в случившемся «деструктивные политические силы».
BFM.RU: последние новости
Зачинщикам массовых беспорядков в Тбилиси придется ответить Полиция при разгоне митинга в Тбилиси применила резиновые пули Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания
В мире , Происшествия , Мамука Бахтадзе , ИТАР-ТАСС , Грузия , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат Рады заявил о продаже Крыма1
«Россия — только повод»: в Грузии революция, как на Украине6
В сбитом Ираном RQ-4 Global Hawk увидели выгоду РФ
Появились подробности конфликта в доме Алибасова13
«Виновата РФ»: Новое серьезное обвинение против страны241
Видео
00:10
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу
В мире Кавказ
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
00:46
Митингующие в Тбилиси берут консульство РФ в осаду
В мире Кавказ
00:22
Мужчина пережил падение окна на голову
Происшествия В мире
«Православного бизнесмена» отправили в СИЗО
Криминал Происшествия
02:14
Путин прокомментировал расследование по MH17
Политика
В Тбилиси начался штурм парламента
В мире Кавказ
00:35
Скандал в Грузии. МИД выразил протест
Политика
03:13
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление
Политика
03:53
Олигархи сказали Зеленскому «да»
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение