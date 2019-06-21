Людям, устроившим массовые беспорядки на акции в Тбилиси у здания парламента Грузии, придется полностью ответить за попытку дестабилизации в стране. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге, передает ТАСС.
«Нашей задачей является деэскалация ситуации. Международное сообщество и дипломатический корпус полностью проинформированы о том, как развивались процессы. Мы обещаем обществу, что этим людям полностью придется ответить за организованные ими массовые беспорядки и попытку дестабилизации. Мы хотим еще раз призвать общество к спокойствию. Власть защитит безопасность каждого гражданина и обеспечит общественный порядок», — сказал премьер, обвинив в случившемся «деструктивные политические силы».