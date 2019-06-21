Пентагон обвинил Москву в попытке пересмотреть мировой порядок

Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.

Об этом говорится в электронном письме подполковника из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карлы Глисон, которая заявила, что действия Вашингтона не являются провокацией, а лишь мерами по укреплению обороны.

"Это подкрепление не провокация, дополнительные войска нужны в целях обороны, чтобы противостоять угрозам в воздухе, на воде и на земле в ближневосточном регионе", — написала Глисон в письме.

Кроме того, она заявила, что Россия якобы "стремится пересмотреть мировой порядок и отказаться от международной системы, обеспечивавшей мир на протяжении десятилетий". При этом она также обвинила Москву в использовании хаоса и распространении влияния за пределы своего ближнего зарубежья.

Помимо этого, Глисон добавила, что Ближний Восток играет для Вашингтона ключевую роль, поэтому Пентагон "поддерживает равновесие сил в этом регионе", борется с терроризмом, а также обеспечивает сохранность важных торговых маршрутов.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".