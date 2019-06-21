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В нарушение соглашений: ЕС может не признать часть паспортов РФ 

Рамблер + ещё 10 20 минут назад
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Страны Евросоюза готовы рассмотреть вопрос непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям ДНР и ЛНР, говорится в заявлении, одобренном на саммите глав государств и правительств ЕС.
«Европейский совет выражает крайнюю озабоченность в связи с указом президента России от 24 апреля, который позволяет упростить выдачу паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений», — говорится в документе, опубликованном на сайте совета ЕС.
В заявлении также подчеркивается, что Европейский совет продолжит следить за ситуацией на востоке Украины.
«Европейский совет готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений. Европейский совет призывает к срочному возобновлению переговорных усилий в целях выполнения Минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами», — подчеркивается в заявлении.
Президент России Владимир Путин в конце апреля упростил порядок получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Это было сделано «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», говорится в указе главы государства. По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, выдача паспортов жителям ЛНР и ДНР началась 14 июня. В МВД пояснили, что для получения российского гражданства не нужно отказываться от украинского.
Комментарии10
В мире , Выдача паспортов в Донбассе , Владимир Путин , Европейский совет , МВД
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