В нарушение соглашений: ЕС может не признать часть паспортов РФ

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Страны Евросоюза готовы рассмотреть вопрос непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям ДНР и ЛНР, говорится в заявлении , одобренном на саммите глав государств и правительств ЕС. «Европейский совет выражает крайнюю озабоченность в связи с указом президента России от 24 апреля, который позволяет упростить выдачу паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений», — говорится в документе, опубликованном на сайте совета ЕС. В заявлении также подчеркивается, что Европейский совет продолжит следить за ситуацией на востоке Украины. «Европейский совет готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений. Европейский совет призывает к срочному возобновлению переговорных усилий в целях выполнения Минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами», — подчеркивается в заявлении. Президент России Владимир Путин в конце апреля упростил порядок получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Это было сделано «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», говорится в указе главы государства. По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, выдача паспортов жителям ЛНР и ДНР началась 14 июня. В МВД пояснили, что для получения российского гражданства не нужно отказываться от украинского.