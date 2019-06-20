«Сходит с ума»: депутат Рады о Зеленском

Таким заявлением политик осудил отказ украинского лидера от прямых переговоров с самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

Рабинович также вспомнил слова Зеленского о том, что он хочет переехать из здания киевской администрации, поскольку там он "сходит с ума".

"Это очень похоже, что так, потому что вы начали говорить то же самое, что только что говорил Порошенко", — заявил Рабинович.

Рабинович также призвал Зеленского "очнуться" и добавил, что ждет от украинского президента выполнения своих предвыборных обещаний по поводу урегулирования конфликта в Донбассе.