«Сходит с ума»: депутат Рады о Зеленском 

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович, который является членом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "сходит с ума". Об этом сообщает РИА "Новости".
Таким заявлением политик осудил отказ украинского лидера от прямых переговоров с самопровозглашенными ЛНР и ДНР.
Рабинович также вспомнил слова Зеленского о том, что он хочет переехать из здания киевской администрации, поскольку там он "сходит с ума".
"Это очень похоже, что так, потому что вы начали говорить то же самое, что только что говорил Порошенко", — заявил Рабинович.
Рабинович также призвал Зеленского "очнуться" и добавил, что ждет от украинского президента выполнения своих предвыборных обещаний по поводу урегулирования конфликта в Донбассе.
Ранее полпред самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова заявила, что президент Украины Владмир Зеленский показывает "двуличную риторику".