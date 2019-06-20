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«Сходит с ума»: депутат Рады о Зеленском 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович, который является членом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "сходит с ума". Об этом сообщает РИА "Новости".
Таким заявлением политик осудил отказ украинского лидера от прямых переговоров с самопровозглашенными ЛНР и ДНР.
Рабинович также вспомнил слова Зеленского о том, что он хочет переехать из здания киевской администрации, поскольку там он "сходит с ума".
"Это очень похоже, что так, потому что вы начали говорить то же самое, что только что говорил Порошенко", — заявил Рабинович.
Рабинович также призвал Зеленского "очнуться" и добавил, что ждет от украинского президента выполнения своих предвыборных обещаний по поводу урегулирования конфликта в Донбассе.
Ранее полпред самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова заявила, что президент Украины Владмир Зеленский показывает "двуличную риторику".
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В мире , Украина , Вадим Рабинович , Владимир Зеленский , Наталья Никонорова , Верховная Рада
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