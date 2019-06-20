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Глава МВД Грузии согласился уйти в отставку 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: © Sputnik / STRINGER
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Об этом сообщает РИА Новости.
«Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость», — приводит его слова агентство.
Грузинская оппозиция начала штурм парламента в Тбилиси вечером 20 июня. Участники протеста требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе, который находится с визитом в Баку. Оппозиция объявила его предателем. На опубликованных кадрах видно, как полиция пыталась сдержать протестующих. Несмотря на это, толпа продолжала штурмовать здание и кидать в полицейских мусор.
До этого протестующие забросали бутылками и облили водой депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова. Он возглавлял российскую делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия, однако заседание сессии было прервано из-за того, что депутат открыл мероприятие, сидя в кресле главы грузинского парламента.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.
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В мире , Кавказ , Конфликты , Георгий Гахария , Сергей Гаврилов , Ираклий Кобахидзе , Госдума , КПРФ , МВД , Грузия , Тбилиси
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