Глава МВД Грузии согласился уйти в отставку

Грузии Глава МВД Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Об этом сообщает РИА Новости.

«Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость», — приводит его слова агентство.

Грузинская оппозиция начала штурм парламента в Тбилиси вечером 20 июня. Участники протеста требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе , который находится с визитом в Баку. Оппозиция объявила его предателем. На опубликованных кадрах видно, как полиция пыталась сдержать протестующих. Несмотря на это, толпа продолжала штурмовать здание и кидать в полицейских мусор.

До этого протестующие забросали бутылками и облили водой депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова . Он возглавлял российскую делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия, однако заседание сессии было прервано из-за того, что депутат открыл мероприятие, сидя в кресле главы грузинского парламента.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.