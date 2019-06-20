Оппозиция Грузии выдвинула требования

Оппозиция, которая вместе с многотысячной толпой митингующих начала штурмовать парламент Грузии , выдвинула свои требования. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Протестующие потребовали отставки председателя грузинского парламента Ираклия Кобахидзе

Кроме того, оппозиционеры потребовали, чтобы в стране провели внеочередные выборы.

Как отмечается, данные события происходят на фоне скандала вокруг депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова . Утром, 20 июня, он оказался в кресле председателя парламента Грузии, что вызвало недовольство грузинских радикалов, и заседание было прервано.

По словам оппозиционеров, грузинские власти продали родину, поскольку впустили в страну человека, поддерживающего независимость Абхазии и Южной Осетии.

Ранее сообщалось, что оппозиция штурмует парламент Грузии.