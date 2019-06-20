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Оппозиция Грузии выдвинула требования 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: телеграм-канал "Протесты в мире"
Оппозиция, которая вместе с многотысячной толпой митингующих начала штурмовать парламент Грузии, выдвинула свои требования. Об этом сообщает Sputnik Грузия.
Протестующие потребовали отставки председателя грузинского парламента Ираклия Кобахидзе.
Кроме того, оппозиционеры потребовали, чтобы в стране провели внеочередные выборы.
Как отмечается, данные события происходят на фоне скандала вокруг депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Утром, 20 июня, он оказался в кресле председателя парламента Грузии, что вызвало недовольство грузинских радикалов, и заседание было прервано.
По словам оппозиционеров, грузинские власти продали родину, поскольку впустили в страну человека, поддерживающего независимость Абхазии и Южной Осетии.
Ранее сообщалось, что оппозиция штурмует парламент Грузии.
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