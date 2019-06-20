Саакашвили поддержал грузинскую оппозицию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем Facebook призвал оппозицию объединиться против правящей партии страны «Грузинская мечта».

По словам Саакашвили, именно эта партия ответственна за происходящее в стране. Он также призвал полицию перейти на сторону протестующих.

Политик добавил, что спецназ не будет использовать резиновые пули и газ против участников митинга. «Спасибо, ребята!» — заключил Саакашвили.

Грузинская оппозиция начала штурм парламента в Тбилиси вечером 20 июня. Участники протеста требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе , который находится с визитом в Баку. Оппозиция объявила его предателем. На опубликованных кадрах видно, как полиция пыталась сдержать протестующих. Несмотря на это, толпа продолжала штурмовать здание и кидать в полицейских мусор.