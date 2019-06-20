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Саакашвили поддержал грузинскую оппозицию 

Lenta.ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем Facebook призвал оппозицию объединиться против правящей партии страны «Грузинская мечта».
По словам Саакашвили, именно эта партия ответственна за происходящее в стране. Он также призвал полицию перейти на сторону протестующих.
Политик добавил, что спецназ не будет использовать резиновые пули и газ против участников митинга. «Спасибо, ребята!» — заключил Саакашвили.
Грузинская оппозиция начала штурм парламента в Тбилиси вечером 20 июня. Участники протеста требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе, который находится с визитом в Баку. Оппозиция объявила его предателем. На опубликованных кадрах видно, как полиция пыталась сдержать протестующих. Несмотря на это, толпа продолжала штурмовать здание и кидать в полицейских мусор.
До этого протестующие забросали бутылками и облили водой депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова. Он возглавлял российскую делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия, однако заседание сессии было прервано из-за того, что депутат открыл мероприятие, сидя в кресле главы грузинского парламента.
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Комментарии2
В мире , Кавказ , Конфликты , Сергей Гаврилов , Ираклий Кобахидзе , Михаил Саакашвили , Госдума , КПРФ , Грузия
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