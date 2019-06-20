В Тбилиси начался штурм парламента

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В Тбилиси штурмуют парламент 

Рамблер 11 минут назад
Участники митинга перед зданием парламента Грузии в Тбилиси пытаются взять здание штурмом, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что в Тбилиси проходит митинг с требованием немедленной отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и назначения внеочередных парламентских выборов. В митинге участвуют около 10 тысяч человек.
Как пишет «Коммерсант», поводом для протестов стал инцидент во время заседания в грузинском парламенте Межпарламентской ассамблеи православия, которую возглавляет депутат Госдумы России Сергей Гаврилов. Он открыл сессию и обратился к депутатам по-русски, сидя в кресле спикера парламента.
Оппозиционеры из партии «Европейская Грузия» сочли председательство Сергея Гаврилова на тбилисской ассамблее оскорблением. В перерыве они не дали Гаврилову вновь занять место спикера, после чего заседание ассамблеи пришлось прервать на неопределенное время.
Позже машину Гаврилова закидали бутылками, полиции пришлось эвакуировать его из отеля в аэропорт, откуда Гаврилов и другие депутаты Госдумы вылетели в Москву.
Комментарии110
В мире , Видео , Кавказ , Сергей Гаврилов , Ираклий Кобахидзе , Интерфакс , Грузия , Тбилиси
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