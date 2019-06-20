«Отменил 200 указов»: как Зеленский окунулся в работу

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой провел полную инвентаризацию указов предыдущих президентов страны. Всего отменено около 200 документов. Как объяснил Зеленский, они «вмешивались в экономику». В частности, речь идет о штрафах за нарушение кассовой дисциплины и ограничений для установления нотариусами уровня цен на свои услуги. Впрочем, по словам экспертов, отмененные указы никак не говорят о нормализации отношений с Россией

Как пояснил Зеленский, эти указы вмешивались в экономику страны.

«Мы провели полную инвентаризацию указов президента. То, что невозможно было вынести, это указы, которые вмешиваются в экономику. Сегодня они отменены. Речь идет о драконовских штрафах за нарушение кассовой дисциплины, ограничения для установления нотариусами уровня цен на свои услуги, запрета использования тканей иностранного производства для изготовления школьной формы — все это уже история», — заявил он на форуме «Диалог власти и бизнеса».

При этом президент заверил, что сделаны только первые шаги в этом направлении, и его команда знает, что делать с регулированием. «Далее позитивных изменений, я уверен, будет намного больше», — подчеркнул Зеленский.

Спектр указов, которые отменил Владимир Зеленский, действительно достаточно широк.

Так, среди отмененных, такие документы, как указ от 19 декабря 1991 года №9 «О временных неотложных мерах по усилению борьбы со спекуляцией и незаконной торговой деятельностью», указ от 12 июня 1995 года №436 «О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности» и указ от 10 июля 1998 года №762 «Об упорядочении взимания платы за совершение нотариальных действий».

Признан утратившим силу также указ «О школьной форме для учащихся средних учебных заведений». Он был издан 12 июня 1996 года и предписывал обязательное ношение школьной формы учениками средних общеобразовательных учреждений всех типов. Документом устанавливались образцы формы и допускалась ее вариативность.

Кроме того, на Украине больше не действуют ограничения по установлению нотариусами цен на свои услуги. Не действительны также теперь и документы, регулирующие использование спецсредств на автомобилях.

Отменены устаревшие и неактуальные указы, тормозившие развитие современной экономики Украины на ее пути евроинтеграции,

комментирует изменения аналитик компании «Алор» Алексей Антонов . Учитывая радикальный настрой команды нового президента, такого рода «зачистка» была вполне предсказуемой, добавляет он.

При этом, по словам эксперта, отмененные указы никак не говорят о смягчении дипломатического диалога с Россией.

Пока что данные о торговом обороте никак не намекают на потепление отношений между Москвой и Киевом. В частности, по итогам первого квартала 2019 года, внешнеторговый оборот двух стран снижается — в годовом выражении он уже упал на 4%, отмечает Антонов.

«Российская власть с осторожностью наблюдает за тем, что сейчас происходит внутри политических сил Украины, на текущий момент не очень понятно, какую стратегию все же выберет Киев в своем диалоге с Москвой, и, разумеется, российская сторона ждет более решительных шагов.

А в понимании новой власти на Украине это будет означать сдачу уже отвоеванных прежней властью позиций на пути независимости от Москвы. Поэтому можно предположить, что пока Киев не сделает смелых шагов навстречу, и отношения между странами будут развиваться в том же темпе что и при Петре Порошенко », — говорит Антонов.

Впрочем, диалог с Москвой может наладиться из-за необходимости двух стран вести газовые переговоры, надеется эксперт.

Действующие контракты на транзит газа истекают в конце года, и пока что новый договор не подписан. При этом и Москва и Киев вместе заинтересованы в диалоге.

Россия уже сделала первый шаг в этом направлении. Так, о готовности идти на компромисс с Киевом заявил на прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак.

На встрече с замглавы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем он отметил, что «Газпром» готов продлить действующие договоры с Украиной и возобновить поставки газа соседям по цене на 25% дешевле текущих закупок и напомнил о готовности «Газпрома» к мировому соглашению.

«То есть мы должны как минимум «добровольно» отказаться от $2,8 млрд ($2,56 млрд присужденные арбитражем в Стокгольме, плюс пени, которые считает «Нафтогаз» — «Газета.Ru»), а как максимум, еще и вернуться в статус должника по положениям контракта «бери или плати», — написал он.

При этом он призвал отказаться от подписания договора о транзите на действующих условиях, сделав упор на то, что Украине необходимо добиваться прекращения строительства «Северного потока — 2» и готовиться к прекращению транзита с 2020 года, обращаясь в международный арбитраж для получения компенсаций.