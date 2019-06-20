Пока вы не уснули: Путин рассказал о тяжелой жизни россиян 

Путин рассказал о тяжелой жизни россиян
Президент РФ Владимир Путин в начале прямой линии назвал проблемы в России, которыми больше всего обеспокоены жители страны. По словам лидера государства, огромное количество вопросов касаются основных сфер жизни.
Доказательства по делу MH17 оказались фейком
В качестве доказательства, указывающего на то, что малайзийский Боинг в небе над Донбассом в 2014 году был сбит из российского ракетного комплекса «Бук», представлена переписка военнослужащего зенитной бригады с девушкой в соцсети «ВКонтакте». Издание The Bell полагает, что на самом деле солдат общался со следователями, использующими фейковый аккаунт.
Это провал: Киев о поездке Зеленского в Европу
Президент Украины Владимир Зеленский провалил свое первое европейское турне, заявил в эфире NewsOne глава платформы Национальная стратегия развития Дмитрий Спивак.
Помпео обратился к России по делу о крушении MH17
EPA-EFE/STR
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию привлечь к ответственности подозреваемых по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Япония обвинила Россию во вторжении
Военные самолеты России вторглись в воздушное пространство Японии. Об этом со ссылкой на заявление японского Министерства обороны сообщает информагентство Kyodo.
Орешкин предрек экономике РФ серьезные изменения
Российскую экономику ждут 10 ключевых изменений, направленных на повышение роста. Что это за меры, и стоит ли ждать от них реального прогресса?
Прямую линию с Путиным атаковали с Украины
Пресс-служба президента РФ
Ведущая прямой линии с президентом России Владимиром Путиным сообщила о DDoS-атаке на call-центр, пояснив, что ее удалось успешно отразить, пишет сегодня RT.
Россиян ждет рост платежей за ЖКХ
Тарифы на плату за отопление для россиян планируется поставить в зависимость от этажа, на котором расположена квартира плательщика, сообщает «Парламентская газета». По замыслу авторов инициативы основная нагрузка ляжет на жителей 1-4 этажей.
В России появится новый автоштраф
Правительство РФ предложило ввести штрафы для автомобилистов, проехавших по платным дорогам, при этом не оплатив проезд, сообщает «Парламентская газета». Предполагаемый размер взыскания — 2,5 тысячи рублей.
Исчезнувшая российская спортсменка нашлась в плену
ВКонтакте
Бывший муж бегуньи Елены Рухляды застал ее с другим мужчиной, связал его, а ее похитил, рассказали «Российской газете» в пресс-службе управления Следственного комитета по Новосибирской области.