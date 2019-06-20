Нож в спину? Зеленскому подбирают замену

Студия «Квартал 95» объявила кастинг на роль президента Украины Владимира Зеленского в программе «Вечерний квартал».

«Уже 14 лет подряд «Студия Квартал 95» с юмором и иронией на сцене показывает политическую жизнь Украины. За это время в стране сменилось четыре президента, — говорится на сайте компании. — Теперь, когда художественный руководитель «Квартала» и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины».

Отмечается, что актер должен убедительно изобразить главу государства — таким образом, чтобы «поверили охранники» в администрации президента:

«В конкурсе пародистов Владимира Зеленского может принять участие любой желающий, обладающий голосом «с хрипцой». Если вы уверены, что сможете смешно и правдоподобно показать Зеленского, что вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной администрации президента».

Ранее на официальном сайте президента Украины появилась электронная петиция о запрете деятельности и продукции компании «Квартал 95». В обращении авторы призвали признать деятельность студии «несущей угрозу» из-за «многолетней пропаганды украинофобии и идеологии „русского мира“.

»Признать деятельность ООО «Студия Квартал 95» несущей угрозу независимости, территориальной целостности и суверенитету Украины», — говорилось в тексте петиции.

В конце апреля сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил Владимир Зеленский, оказался недоступен для просмотра в России. По данным Интерфакс, видео было изъято из доступа по просьбе правообладателя.

Сообщалось, что до этого все серии были доступны на YouTube в официальном канале «Студии Квартал 95», обладающей правами на шоу. Однако с 22 мая платформа ограничила доступ к роликам, причем не только в России. Как сообщало «Би-би-си», сериал также оказался недоступен в Британии. Сейчас все серии находятся в открытом доступе на платформе.

По словам диджитал-директора студии Сергея Пушкина, блокировка стала временной мерой. «Сериал снова будет доступен, как только мы урегулируем юридические вопросы. Надеемся, что это быстро разрешится», — отмечал Пушкин.

«Слуга народа» вышел в 2015 году и за короткое время стал одним из самых популярных и рейтинговых шоу на территории Украины. Уточняется, что его посмотрели более 20 млн зрителей, а на канале «Квартала 95» в YouTube — 98 млн человек. Кроме того, в сентябре 2017 года основанная Зеленским студия продала права на показ шоу крупнейшему стриминговому сервису Netflix

Сериал рассказывает о школьном учителе Василии Голобородько (Владимир Зеленский), который стал президентом Украины. Всего было снято три сезона.

Третий сезон «Слуги народа» вышел на телеканале «1+1», контролируемом Игорем Коломойским, в марте этого года. Проект не раз обвиняли в том, что из комедийного он превратился в агитационный. Кроме того, с самого начала президентской гонки на Украине в СМИ ходили слухи о том, что Коломойский якобы финансово поддерживал кандидатов Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко для создания конкуренции бывшему главе государства Петру Порошенко

Возмущение многих вызвал инцидент в апреле это года, когда телеканал «1+1» в день тишины перед выборами президента показал несколько программ с участием Зеленского. Тогда в сообщении, опубликованном на сайте телеканала, говорилось, что показ проектов студии «Квартал 95», в том числе сериала «Слуга народа», не является нарушением законодательства, а программная сетка «не адаптируется под рекламу никаких политических сил».