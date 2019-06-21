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Трамп одобрил удары по Ирану, но передумал 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 34 40 минут назад
Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Глава американского государства Дональд Трамп дал согласие на удары по Ирану, но позднее передумал, сообщают источники в Белом доме.
«Первоначально» Трамп одобрил удары «по небольшому числу целей». В частности, американские силы должны были атаковать «радиолокационную станцию и ракетные батареи», передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Американские дипломаты и военные ожидали нанесения удара еще в 19.00 в четверг (2.00 мск пятницы), передает РИА «Новости».
NYT сообщает, что Трамп передумал на ранней стадии планирования операции.
Удары должны были стать «ответом на то, что был сбит американский разведывательный беспилотник».
Напомним, Иран уничтожил беспилотник США. Тегеран заявляет, что тот нарушил иранское воздушное пространтсво.
Пентагон опубликовал карту маршрута, которым якобы летел беспилотник. По версии США, БПЛА не нарушал границу Ирана. Однако американские военные не подтвердили данные объективными средствами контроля.
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В мире , Азия , Армия , Войска , Дональд Трамп , Пентагон , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , New York Times , Иран
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