Трамп одобрил удары по Ирану, но передумал

Глава американского государства Дональд Трамп дал согласие на удары по Ирану , но позднее передумал, сообщают источники в Белом доме.

«Первоначально» Трамп одобрил удары «по небольшому числу целей». В частности, американские силы должны были атаковать «радиолокационную станцию и ракетные батареи», передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Американские дипломаты и военные ожидали нанесения удара еще в 19.00 в четверг (2.00 мск пятницы), передает РИА «Новости».

NYT сообщает, что Трамп передумал на ранней стадии планирования операции.

Удары должны были стать «ответом на то, что был сбит американский разведывательный беспилотник».

Напомним, Иран уничтожил беспилотник США. Тегеран заявляет, что тот нарушил иранское воздушное пространтсво.