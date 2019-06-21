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Стало известно решение Трампа по удару в Иране 

Lenta.ru + ещё 36 28 минут назад
Фото: Carlos Barria / Reuters
Президент США Дональд Трамп принял решение нанести удар по Ирану в ответ на сбитый американский беспилотник, однако позднее передумал. Об этом сообщает газета The New York Times.
По данным издания, в четверг, 20 июня, американский лидер утвердил удар по ряду целей, включая радары и ракетные батареи. Атака была запланирована на утро пятницы, 22 июня, чтобы сократить риски жертв среди гражданского населения.
Американский лидер отменил операцию на начальном этапе, когда самолеты находились в воздухе, а корабли были на месте, но ракеты еще не были выпущены. Решение было отложено на неопределенный срок.
Ранее глава государства на вопрос журналиста о том, как отреагирует американское государство на действия Тегерана, ответил: «Вы увидите». Он заявил, что ошибочное решение сбить американский дрон, вероятно, принял «какой-нибудь генерал».
Утром 20 июня Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции сообщили о том, что сбили американский RQ-4 Global Hawk, который является одним из самых крупных БПЛА американской разработки. Его размах крыльев равен примерно 35 метрам, длина — 13,3 метра, а взлетный вес приближается к 15 тоннам.
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В мире , Армия , Дональд Трамп , Иран
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