Борьбу за пост премьера в Британии продолжат три кандидата

Джонсон набрал 157 голосов, Гоув — 61, Хант — 59.

Во второй половине дня голосование продолжится до тех пор, пока не останутся только два кандидата.

Как ожидается, процесс выборов завершится во второй половине июля, после подведения итогов почтового голосования среди рядовых членов партии, однако, по мнению источника РИА Новости в Консервативной партии, не исключено, что при большом разрыве между двумя финалистами отстающий уступит место партийного лидера и премьера конкуренту.