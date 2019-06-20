Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Борьбу за пост премьера в Британии продолжат три кандидата 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Гонку за пост лидера Консервативной партии и премьера Великобритании покинул глава МВД Саджид Джавид, продолжают борьбу экс-глава МИД Борис Джонсон, идущий с большим отрывом от своих конкурентов, министр окружающей среды Майкл Гоув, вышедший на второе место, и нынешний глава МИД Джереми Хант, объявил управляющий комитет партии по итогам состоявшегося в четверг четвертого тура голосования парламентской фракции.
Джонсон набрал 157 голосов, Гоув — 61, Хант — 59.
Во второй половине дня голосование продолжится до тех пор, пока не останутся только два кандидата.
Как ожидается, процесс выборов завершится во второй половине июля, после подведения итогов почтового голосования среди рядовых членов партии, однако, по мнению источника РИА Новости в Консервативной партии, не исключено, что при большом разрыве между двумя финалистами отстающий уступит место партийного лидера и премьера конкуренту.
До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии.
Последние новости
Путин ответил на слова "при Брежневе такого не было" Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства "Смерть под польку с пивом": о чем не забудут евреи Кавказа
Комментарии
В мире , Европа , Борис Джонсон , Джереми Хант , Тереза Мэй , Майкл Гоув , МИД , Консервативная партия , МВД , РИА Ново