Зеленский назвал украинские законы трешем

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны. Его слова приводит «Украинская правда».

«Безнадежно устарел кодекс законов о труде. Он создан в 1971 году. Сейчас те же правила мы предлагаем предпринимателям, иностранцам, не удивительно, что они не хотят их принимать», — привел пример глава государства.

Он также процитировал текст закона, где упоминаются «победы Великой Октябрьской социалистической революции», «ленинские идеи» и «разработанный коммунистической партией курс советского государства».

«Как вам? Сейчас 2019 год, и это до сих пор действующий украинский закон, регулирующий жилищные отношения. Простите, это — треш! И это должно уйти в историю», — заявил президент.

Ранее Зеленский заявлял, что иностранный бизнес опасается украинских правоохранительных органов, «которые давят на предпринимателей», а также украинских судов, не способных защитить бизнес. Он пообещал устранить проблему силового давления, подчеркнув, что инвестиционный климат страны является для него приоритетом. По его словам, инвестиционной привлекательности Украины также будут способствовать и отдельные проекты его администрации, направленные на снижение влияния бюрократического аппарата.