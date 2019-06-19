Задний ход: Порошенко допустил отказ от претензий на Крым

Новые украинские власти могут отказаться от территориальных претензий на Крым в обмен на урегулирование военного конфликта в Донбассе, считает экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом он рассказал в интервью украинскому порталу Glavcom.

«Это будет очень опасно для людей, в первую очередь, потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше», — отметил Порошенко.

Также он подчеркнул, что, приняв решение окончательно «отдать» Крым России , украинская власть «сразу же перестанет быть властью».

При этом давать советов президенту Украины Владимиру Зеленскому Порошенко не собирается, однако напомнил новому главе государства о «зашкаливающих рисках и угрозах» со стороны России.

Порошенко продолжил в рамках той же риторики, которой он придерживался на протяжении всего срока своего президентства, заявив, что включив Крым в собственный состав, Россия якобы совершила международное преступление.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Россия неоднократно настаивала, что плебисцит был организован в соответствии с международным правом, однако Киев, ЕС США не признали результатов референдума и продолжают считать Крым украинской территорией. Владимир Путин подчеркивал в своих различных выступлениях, что вопрос территориальной принадлежности Крыма для Москвы исторически закрыт.

При этом экс-президент Украины неоднократно представлял различные сценарии «возвращения» Крыма в состав Украины. Об одном из последних своих проектов он рассказал в марте — буквально незадолго до выборов главы государства, которые он в итоге проиграл Зеленскому.

В своем плане Порошенко опирался на стратегию усиления санкционного давления на Москву. В частности, он призывал внешних акторов ввести дополнительные ограничения против России за Крым, а также так называемый «азовский пакет» санкций за задержание Россией украинских моряков и кораблей ВМС Украины за попытку незаконного пересечения государственной границы РФ в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

При этом остается не до конца ясным, на основании чего Порошенко сделал вывод о возможности отказа Зеленского от претензий на Крым: вся риторика действующего главы государства практически ничем не отличается от той, что использовал Порошенко в ходе своей предвыборной кампании и в течение пяти лет своего президентства.

Накануне Зеленский дал интервью немецкому изданию Bild, в котором рассказал о том, как бы он начал первую встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

«Давайте начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — заявил Зеленский в ответ на вопрос, что бы он сказал, впервые встретившись с Путиным.

В Кремле в ответ на это заявили, что возвращение Донбасса под юрисдикцию Киева следует обсуждать с жителями региона, а вопрос принадлежности Крыма не обсуждается, и для России такого вопроса в повестке не стоит.

О непризнании итогов крымского референдума Зеленский говорил еще в самом начале своей предвыборной гонки. При этом, к слову, позиция нынешнего президента Украины по поводу механизмов «возвращения» Крыма — такие же, какие озвучивал Порошенко. Он предлагает воздействовать на Москву посредством усиления санкционного давления.

«Моя позиция четкая и простая. Санкции являются единственным рычагом для освобождения оккупированной территории, восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета, и возвращения наших людей», — утверждает украинский лидер.

Россию же Зеленский вслед за предыдущей властью продолжает называть «страной-агрессором», что, с позиции Москвы, конечно, не способствует активизации диалога между двумя странами.

К вопросу о диалоге, Зеленский после избрания подавал достаточно противоречивые сигналы России относительно возможности переговоров: сначала президент говорил о возможности организации референдума на Украине о статусе переговоров с Кремлем, а после отказался от возможности диалога вовсе.

Именно поэтому в России говорят о том, что Москва занимает выжидательную позицию в отношении нового руководителя украинского государства.